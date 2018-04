Bomen verdwijnen in strijd tegen transmigranten

Het struikgewas wordt regelmatig gebruikt door transmigranten die op de nabije snelwegparking in of uit vrachtwagens stappen. Vandaar dat beslist werd om dat te kappen. De actie is nu echter pal in het broedseizoen gebeurd. AWV laat weten die timing te betreuren en heeft het over 'een ongelukkige planning'.

'Normaal gezien proberen we het kappen van groen zoveel mogelijk te vermijden in het broedseizoen, maar in dit geval is het jammer genoeg wel nu op de planning geraakt', zegt AWV-woordvoerder Erik Sclep. 'We gaan er alles aan doen om dit in de toekomst alleen nog in het hakseizoen te laten gebeuren.'