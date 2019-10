Bommelding in parlement doorkruist vuurpijlen oppositie

Het was de eerste keer sinds de start van de nieuwe Vlaamse regering dat de oppositie kon reageren op de begrotingscijfers die de regering maandag aan het parlement had bezorgd. Daaruit bleek dat voor meer dan 2,3 miljard euro aan nieuwe inkomsten en besparingen worden doorgevoerd.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) beloofde met veel aandacht te luisteren, 'want ik heb mijn smartphone ver weg gelegd', zo hintte hij op het feit dat hij er vorige week een spelletje op speelde tijdens het debat over de regeerverklaring.

'De Zweedse partijen zullen hiervoor gestraft worden', zei Chris Janssens, Vlaams fractievoorzitter van het Vlaams Belang. 'De afschaffing van de woonbonus is een forse belastingverhoging om uw begroting dicht te rijden. Wat het helemaal pijnlijk maakt is dat het net zoals de verhoging van de pensioenen in geen enkel verkiezingsprogramma van de meerderheidspartijen stond. U bent nog maar pas begonnen en de mensen geloven u nu al niet meer.'

We zullen dit in de hoofden van de mensen te prenten zodat ze dit in 2024 niet vergeten zijn.

Janssens beloofde de beslissing 'in de hoofden van de mensen te prenten zodat ze dit in 2024 niet vergeten zijn'.

Jambon en Diependaele nodigden de oppositie uit alternatieven voor te stellen. Waar zagen zij mogelijke besparingen om te vermijden dat de regering de schuld zou doorschuiven naar de volgende generatie? Door een begroting in evenwicht in te dienen wil de regering dat vermijden.

Dat klopt niet, zei Björn Rzoska van Groen. 'Er is één grote factuur die wordt doorgeschoven en dat is alles op het vlak van klimaat. Noch in het regeerakkoord, noch in de cijfers zien we doortastende maatregelen.