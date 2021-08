Borgloon en Tongeren fuseren tegen 2025

Na Oudsbergen (Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode) en Pelt (Neerpelt en Overpelt) is de provincie Limburg straks nog een fusiegemeente rijker. De stadsbesturen van Borgloon en Tongeren maakten dinsdagochtend hun fusieplannen bekend, net zoals Bilzen en Hoeselt dat voor de zomer al deden. Zij mikken ook op een fusie tegen begin 2025.

Voor Tongeren (31.223 inwoners) telt en Borgloon (11.118 inwoners) is de volgende stap de voorlegging van de fusie aan de beide gemeenteraden. Als die groen licht geven, kunnen de stadsdiensten alles in goede banen leiden. De burgemeester willen 'niet zoeken naar een kunstmatige benaming' voor de fusiestad, waardoor Tongeren-Borgloon of Borgloon-Tongeren grote kanshebbers lijken.