Bourgeois: ‘De N-VA is mijn kind'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (67) verlaat in mei de nationale politiek. Maar de stichter van de N-VA ziet dat niet als een afscheid. ‘Ik bewaak de lijn van het confederalisme.’

Zondagavond 18 mei 2003. De droom van de Nieuw-Vlaamse Alliantie om een middelgrote partij te worden ligt aan diggelen. Partijvoorzitter Geert Bourgeois droomde voor de verkiezingen nog luidop van zeven of acht zetels in de Kamer. Op partijbijeenkomsten gaven leden een mandje door aan elkaar om 5, 10 of 20 euro in te doneren. Alle medewerkers hadden zich maandenlang dag en nacht uit de naad gewerkt om de nieuwe Vlaams-nationalistische partij levensvatbaar te maken.

Toen bleek dat alleen Bourgeois verkozen geraakt was, zat de partij in zak en as. Op het balkon van het partijhoofdkwartier op het Brusselse Barricadenplein barstten sommigen in tranen uit.

Einde Volksunie

Voor Bourgeois kwam die klap extra hard aan. Zijn verzet tegen de linksere koers van Bert Anciaux in de Volksunie had ertoe geleid dat die partij uit elkaar spatte. Door jarenlange interne rivaliteit waren al veel militanten van de Volksunie afgehaakt. Na de verkiezingsnederlaag leek de N-VA helemaal dood en begraven. Als Bourgeois in zijn oude Volvo na lange dagen in Brussel het land rondreisde om militanten toe te spreken, stond hij soms nog voor slechts een handvol zeventig- en tachtigplussers.

Ik was bijna op mijn eentje verantwoordelijk en moest tot het uiterste gaan om de N-VA in leven te houden nadat de Volksunie uit elkaar was gegaan. Geert Bourgeois Vlaams minister-president

‘Dat was heel confronterend’, erkent Bourgeois. ‘Fysiek ben ik toen in het rood gegaan. Overdag was ik de hele dag bezig in het parlement en ’s avonds was ik altijd onderweg om de partij nieuw leven in te blazen. Maar ik kon niet anders. Ik was bijna op mijn eentje verantwoordelijk en moest tot het uiterste gaan om de N-VA in leven te houden nadat de Volksunie uit elkaar was gegaan.’

Het einde van de Volksunie was er mee gekomen door de Oranjehofgroep met onder meer Frieda Brepoels, Danny Pieters, Karel Van Hoorebeke en Bourgeois. Zij organiseerden een ondergronds verzet tegen de progressievere koers van de Volksunie. Begin jaren 2000 schoven zij Bourgeois naar voren als het gezicht van dat verzet. Hun protest leidde uiteindelijk tot het uiteenspatten van de Volksunie en tot een hechte onderlinge band. Nog altijd nodigen ze elkaar beurtelings thuis uit.

‘Voor mij was een partij een middel om zaken te bereiken’, zegt Brepoels. ‘Ik was daar niet emotioneel aan gebonden. Maar Geert kwam uit een Vlaams-nationalistisch gezin en nam die schuld voor het einde van de Volksunie veel meer op zich. Bij de start van de N-VA geloofden we in ons project, maar het was een zware periode. We werden door sommige andere politici compleet verguisd.’

Keukentafel

Om toch te overleven besliste de N-VA om alsnog in kartel te gaan met CD&V. Dat gebeurde aan de keukentafel van huidig Vlaams minister Ben Weyts in Dworp. ‘Toen na de implosie van de Volksunie de N-VA geen succes was, vreesde Geert het einde van de partijpolitieke vertaling van het Vlaams-nationalisme. Hij sliep daar niet van en beschouwde het als zijn verantwoordelijkheid om dat te vermijden’, dixit Weyts.

Het kartel bezorgde de N-VA nieuwe wind in de zeilen. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2004 haalt de partij zes zetels. ‘Het kartel was een win-winsituatie voor beide partijen’, zegt Bourgeois. ‘In mijn ogen is Vlaanderen centrumrechts en kon dat kartel een Vlaamse CDU-CSU (de CSU is de conservatieve Beierse zusterpartij van de CDU van Angela Merkel, red.) worden. Laptops und Lederhosen - traditie en innovatie. Uiteindelijk is het misgelopen op de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Het heeft er wel toe geleid dat wij opnieuw levenskracht hadden. Toen we in het Vlaams Parlement opnieuw een fractie hadden, wist ik: het is gelukt.’

Mijn jaren als minister-president zijn mijn mooiste tijd in de politiek. De toekomst van Vlaanderen maken is een fantastisch gevoel. geert bourgeois vlaams minister-president

In september 2008 scheidden de wegen van de N-VA en CD&V. Het communautaire water tussen beide partijen bleek te diep. Ondertussen leidde partijvoorzitter Bart De Wever de N-VA naar steeds grotere hoogten. Het is De Wever die de N-VA groot heeft gemaakt. Maar zonder Bourgeois was er misschien geen N-VA meer. Het maakt zijn gezag in de partij incontournabel.

Beloning

In 2014 volgde de beloning. De West-Vlaming mocht zich de eerste Vlaams-nationalistische minister-president van Vlaanderen noemen. ‘Dit zijn mijn mooiste jaren in de politiek’, zegt Bourgeois terwijl hij vanuit zijn bureau naar het Martelarenplein kijkt. ‘We maken hier de toekomst van Vlaanderen en dat is een fantastisch gevoel.’

Tegelijk zit Bourgeois in een keurslijf. De N-VA stapte in 2014 voor het eerst in een federale regering. Om de MR als enige Franstalige partij aan boord te halen, beloofden de Vlaams-nationalisten vijf jaar communautaire vrede. In tegenstelling tot zijn voorganger Kris Peeters kon Bourgeois - tot zijn grote ergernis - dus niet op tafel kloppen bij de federale regering.

Telkens als een communautair dossier op ons bord kwam, moest Geert de handrem optrekken. Sven Gatz Vlaams minister

‘Telkens als een communautair dossier op ons bord kwam, moest Geert de handrem optrekken’, zegt Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD), die in zijn Volksunie-periode tot het kamp-Anciaux behoorde. ‘Ik ken ondertussen de gevoeligheden van Geert als het over communautaire thema’s gaat. Dat was nu eenmaal de politieke context, maar het siert hem dat hij dat kon.’

Smoel

Mede daardoor groeide het ongenoegen in de partij. De N-VA leverde dan wel de eerste Vlaams-nationalistische minister-president, maar Bourgeois kon dat te weinig verzilveren. De Vlaamse regering slaagde er niet in zich als het ‘warme Vlaanderen’ te positioneren tegenover de besparingen die de federale regering oplegde.

De verwijten achteraf dat de Vlaamse regering te weinig smoel zou hebben, vind ik onterecht. Geert Bourgeois Vlaams minister-president

‘In een andere constellatie had je een andere minister-president gezien’, zegt Bourgeois daarover. ‘Natuurlijk ergert het me dat we als Vlaanderen niet alle hefbomen in handen hebben. Bij sommige dossiers van de federale regering, zoals het investeringspact, stelde ik me ernstige vragen. Maar ik ben een partijman en heb me aan de afspraak gehouden om niet elke maand kritiek te spuien op die federale regering. De verwijten achteraf dat de Vlaamse regering te weinig smoel zou hebben, vind ik onterecht.’

Toch heeft dat er mee toe geleid dat Bourgeois op 26 mei het Martelarenplein moet verlaten. Om met de sterkst mogelijke opstelling op het veld te komen, kondigde de N-VA maandag aan dat De Wever kandidaat is om Bourgeois op te volgen als minister-president. Jan Jambon trekt de Kamerlijst in Antwerpen en is kandidaat-premier. Bourgeois trekt naar Europa.

Slecht signaal

Dat is geen defenestratie, benadrukt hij. ‘Ik heb veel gegeven aan de partij, maar ik heb ook veel gekregen'.

Als we nu de indruk wekken dat het ons niet meer interesseert, verliezen we een pak centrumkiezers. Geert Bourgeois Vlaams minister-president

'Bij de beslissing van afgelopen weekend heb ik een grote rol gespeeld. We mogen als grootste partij federaal niet aan de kant staan. Het federale werk is nog maar halverwege. Als we nu de indruk wekken dat het ons niet meer interesseert, verliezen we een pak centrumkiezers die ons daarvoor het vertrouwen hebben gegeven. Dat vond ik een slecht signaal en daarom was het belangrijk dat Jan zich kandidaat stelt. We hebben die puzzel samen gelegd.’

Frieda Brepoels ziet het als de laatste opoffering van Bourgeois voor de partij. Want als hij echt had willen blijven, had niemand in de partij hem dat durven te ontzeggen. Het ontzag in de partij voor de fouding father is ook bij de jongste generatie nog groot.

Het morele gezag van Geert in de partij is nog altijd erg groot. ben weyts vlaams minister en voormalig rechterhand van Bourgeois

‘Geert kan hoekig zijn’, erkent Weyts, die jarenlang zijn rechterhand was. ‘Hij is minitieus en perfectionistisch. Soms keert zich dat tegen hem, bijvoorbeeld als hij voor de tv-camera’s moet staan. Maar hij is de meest attente, loyale en warme man in de politiek die ik ken. Zijn moreel gezag in de partij is nog steeds zeer groot.’

Applaus

Bourgeois beschouwt meer Vlaamse autonomie niet alleen als de bestaansreden van zijn partij, maar ook als zijn levenswerk. Betreurt hij het dan niet dat hij afscheid neemt zonder dat verdere stappen richting het confederalisme zijn gezet?

Bourgeois glimlacht. Van een afscheid is voor hem geen sprake. Niets belet dat die stappen nog tijdens zijn politieke carrière gebeuren, benadrukt hij.

Ik voel me nog altijd verantwoordelijk om de lijn in de partij te bewaken. Geert Bourgeois Vlaams minister-president