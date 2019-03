Bourgeois: 'Ik sta open voor een klimaatintendant'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil kijken of een klimaatintendant kan helpen bij bijkomende inspanningen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil bekijken of een klimaatintendant kan helpen bij bijkomende inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Hij wijst er tegelijk op dat de Vlaamse regering deze regeerperiode op dat vlak al heel wat maatregelen heeft genomen. Dat laat hij weten in een reactie op het voorstel van Manu Claeys van stRaten-generaal aan de Vlaamse regering om een klimaatintendant aan te stellen.

Ambitieus klimaatbeleid

'In 2018 hebben we bovendien ambitieuze bijkomende maatregelen beslist in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. Dat plan bevat zeer ambitieuze doelstellingen alsook concrete maatregelen, zowel voor de transportsector, voor gebouwen, industrie, landbouw en afval', aldus de minister-president, die vindt dat 'de indruk wekken alsof er geen ambitieus klimaatbeleid gevoerd wordt, de waarheid geweld aandoen' is.