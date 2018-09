Bourgeois: ‘We zijn nu al de volkspartij van Vlaanderen'

Aan de vooravond van zijn laatste Septemberverklaring van deze regeerperiode legt Vlaams minister-president Geert Bourgeois de lat voor de gemeenteraadsverkiezingen hoog. De N-VA moet ook lokaal de grootste worden.

‘De grootste hervormingsregering ooit’, klopte de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zich afgelopen zomer op de borst. Zijn regering gaf groen licht voor de betonstop en haar klimaat- en energieplan. Maar al snel regende het kritiek: voor de betonstop is nog geen geld uitgetrokken, er komt geen statiegeld op plastic flessen en blikjes en een kilometerheffing voor personenwagens komt er ten vroegste vanaf 2024.

Onterechte kritiek, vindt Bourgeois. ‘We hebben opnieuw hervormingen doorgevoerd die niet meer kunnen worden teruggedraaid. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bijvoorbeeld - ik gebruik het vermaledijde woord betonstop niet graag - is een belangrijke omslag. Vandaag wordt elke dag 6 hectare open ruimte aangesneden. Dat vermindert tegen 2040 naar 0 hectare.’

Zolang u niet over het prijskaartje beslist, is het toch een doorschuifoperatie?

Geert Bourgeois: ‘We hebben beslissingen genomen over de compensaties voor eigenaars, de kwetsbare bossen en de woonreservegebieden. Die zijn ingekleurd als bouwgrond, maar daar wordt best niet meer gebouwd. We hebben inderdaad tijd nodig voor de aanpak en de kostprijs. Wie eigenaar is van een gebied dat niet meer mag worden bebouwd, wordt volledig vergoed. Dat kost geld. Je moet daarvoor overleggen met de gemeenten. Dat vergt nog werk, maar deze beslissing kan niet meer worden teruggeschroefd.’

Dit is meer dan een witboek met een strikje rond, zoals een parlementslid van de meerderheid het verwoordde?

We gaan de welvaart in Vlaanderen toch niet in één klap van de kaart vegen? Geert Bourgeois

Bourgeois: ‘Absoluut. Ik was verrast door de denigrerende commentaren. We gaan ver in onze ambities en hebben daar maatregelen per sector aan gekoppeld. Voor sommigen is het nooit genoeg. Ik wil gerust zeggen dat we tegen 2030 de CO2-uitstoot met 95 procent zullen doen dalen. Maar we gaan de welvaart in Vlaanderen toch niet in één klap van de kaart vegen? Als de staalreus ArcelorMittal naar China verhuist waar de milieunormen lager zijn, gaat het klimaat wereldwijd achteruit.’

U verwees deze zomer ook naar de eerdere realisaties van uw regering, die u historisch noemde.

Bourgeois: ‘Ik heb niet gezegd historisch. Ik heb gezegd dat dit de grootste hervormingsregering ooit is.’

Zou u het niet beter aan anderen overlaten om dat te zeggen?

Bourgeois: ‘Laat de geschiedenis maar oordelen. Dit is de derde Vlaamse regering waarin ik zetel en ik vind dat geen enkele regering meer hervormingen heeft doorgevoerd. (neemt een lijstje) We hebben alle gewestbelastingen hervormd, het doelgroepenbeleid om kansengroepen sneller aan werk te helpen vereenvoudigd, het gratis openbaar vervoer afgeschaft en de basisbereikbaarheid ingevoerd. En we hebben de kinderbijslag hervormd waardoor, volgens de KU Leuven, 10 procent minder kinderen in armoede zal leven…’

Tegelijk zijn de zorgen over de kwaliteit van ons onderwijs nooit groter, kreunt de welzijnssector onder de onderfinanciering en blijven de tewerkstellingskansen van allochtonen ondanks de jobweelde laag. Is dat historisch?

Bourgeois: ‘Ik verzet me echt tegen de karikatuur dat Vlaanderen een sociaal kerkhof is. Alsof mijn regering Vlaanderen in de armoede heeft gestort. Dat is niet zo: we zijn zeer welvarend en de koopkracht steeg in 3 jaar tijd met 7 procent. We zijn een van de leidende regio’s in Europa...’

…waar er lange wachtlijsten zijn in de zorg, hoge werkloosheid onder allochtonen en het onderwijs achteruit boert.

Bourgeois: ‘Niet overdrijven. We zitten nog steeds bij de Europese top voor onderwijs: de eerste voor wiskunde en de derde voor wetenschappen. Er zijn inderdaad signalen dat we onze voorsprong aan het verliezen zijn. Voor begrijpend lezen in het vierde leerjaar zijn we in tien jaar tijd van plaats acht naar plaats 32 gezakt. Daar proberen we iets aan te doen. Daarom is het goed dat we de brede eerste graad in het middelbaar onderwijs (waarbij alle leerlingen tot 14 jaar dezelfde leerstof krijgen, red.) niet hebben ingevoerd.’

Dit is de derde Vlaamse regering waarin ik zetel en ik vind dat geen enkele regering meer hervormingen heeft doorgevoerd.

Uw belangrijkste onderwijshervorming is dat er geen komt?

Bourgeois: ‘Helemaal niet. We hebben ingezet op duaal leren, op meer wetenschap en techniek in het onderwijs en fors geïnvesteerd in scholenbouw. Ik geloof wel sterk in het onderwijs zoals het vandaag is georganiseerd, met de opdeling tussen het algemeen, technisch en beroepssecundair onderwijs. Maar er zijn uiteraard pijnpunten. Het zijn vooral jongeren van allochtone origine die het soms moeilijk hebben op school. Daarom is mijn partij er voorstander van om de leerplicht te verlagen tot vijf jaar zodat de taalachterstand sneller weggewerkt wordt. Dat vraagt wel om een grondwetswijziging zodat vijfjarigen geen vak levensbeschouwing moeten volgen (nu verplicht de grondwet alle openbare scholen om lessen godsdienst en zedenleer aan te bieden, red.).’

Dat zal toch niet volstaan om wat te doen aan de slechte positie van allochtonen op de arbeidsmarkt?

Bourgeois: ‘De VDAB heeft intussen 45 procent van de vluchtelingen die zich de afgelopen twee jaar hebben aangeboden, aan werk geholpen. 45 procent! Dat is meer dan in Duitsland of Zweden. Dat lukt ons omdat we die mensen tegelijk laten werken en Nederlands leren. Dat is efficiënter dan eerst de taal te leren en pas nadien te gaan werken. Dus stop met die onterechte negativiteit.’

Slechts de helft van de mensen die buiten Europa is geboren, is aan de slag. Dat is geen negativiteit, maar realiteit.

Bourgeois: ‘Iedereen beseft dat het een moeilijke groep is om te activeren. We doen ons best, de werkzaamheidsgraad is ook bij allochtonen aan het stijgen, maar we roeien met de riemen die we hebben. Er zijn in ons land weinig jobs voor laagopgeleiden. We hebben de hele ontwikkeling van de e-commerce aan ons zien voorbij gaan omdat jobs in de logistiek bij ons veel duurder zijn dan in de buurlanden en de regels om flexibel te werken hier veel strikter zijn. Daar moet wat aan gebeuren, maar dat zijn federale hervormingen.’

Het is een beetje gemakkelijk om altijd naar de federale overheid te wijzen, waar uw partij overigens meeregeert.

Bourgeois: ‘Sorry, maar de grote hefbomen om mensen aan het werk te krijgen, zoals de werkloosheidsuitkeringen, zitten nog steeds federaal. We hebben voorstellen voor hervormingen, zoals het inperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, maar minstens twee van de vier meerderheidspartijen (CD&V en de MR, red.) zagen dat niet zitten. De maatregel is dan ook niet opgenomen in de arbeidsdeal die de federale regering afgelopen zomer gesloten heeft. Ik betreur dat.’

Schermvullende weergave Bourgeois: 'Ik verzet me echt tegen de karikatuur dat Vlaanderen een sociaal kerkhof is.' ©Diego Franssens

Wat vindt u van de arbeidsdeal?

Bourgeois: ‘Die heeft zeker zijn nut. De werkloosheid wordt dan wel niet beperkt in de tijd, maar de uitkeringen zullen wel eerst een beetje worden verhoogd om nadien sneller te dalen. Als die hervorming goed wordt uitgevoerd, is dat een goede maatregel.’

Volgens kwatongen ergert u zich aan het showgehalte van de arbeidsdeal en het investeringspact, dat vorige week werd gepresenteerd.

Ik zal nooit slogans gebruiken als ‘jobs, jobs, jobs’ maar ik doe wel mijn job. Geert Bourgeois

Bourgeois: Tja, ieder zijn stijl. Ik ben vooral iemand die bestuurt en niet de hele tijd bezig is met communicatie. Ik zal nooit slogans gebruiken als ‘jobs, jobs, jobs’, maar ik doe wel mijn job. Neem nu dat investeringspact dat twee jaar geleden al werd aangekondigd. Daar staan goede zaken in, maar eigenlijk is het geen pact, maar een voorstel van een werkgroep van ondernemer Michel Delbaere.’

Wat verwacht u van de verkiezingen? Wordt de N-VA de nieuwe volkspartij?

Bourgeois: ‘Worden? We zijn al de volkspartij van Vlaanderen. Uit sociologisch onderzoek blijkt dat we de partij zijn die het best is vertegenwoordigd in alle lagen van de bevolking. Maar de ambitie is duidelijk: bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lag ons resultaat over heel Vlaanderen zo’n 3 procentpunten lager dan dat van CD&V. Nu willen we ook op lokaal vlak de grootste partij worden.’

Daarom maakt de N-VA van de lokale verkiezingen een nationale verkiezing met nationale thema’s als identiteit?

Bourgeois: ‘We moeten daar niet flauw over doen: lokale verkiezingen hebben nationale repercussies en daarom zijn ze zo belangrijk. Bij de andere partijen zien ze dat niet anders. Hoe meer een partij zegt dat het lokale verkiezingen zijn zonder nationale consequenties, hoe harder het punt wordt bewezen dat het wél nationale verkiezingen zijn.’

Uw partijgenoot Siegfried Bracke riep op te stoppen met het ‘gezeik’ en ‘hitsige getier’. Gaat het er te hard aan toe?

Bourgeois: ‘Het ging er altijd al hard aan toe. Het verschil is dat het gezeik dat vroeger niet verder raakte dan de cafétoog nu voor iedereen leesbaar is op de sociale media. Maar ik volg Siegfried: we mogen scherp zijn tegen elkaar en over elkaars standpunten, maar het debat moet hoffelijk blijven. Politieke tegenstrevers zijn tegenstrevers en geen vijanden.’

Gaan sommige partijgenoten, om staatssecretaris Theo Francken niet te noemen, niet af en toe over de schreef?

Bourgeois: ‘Theo is een diamant, al is hij nog niet volledig geslepen. Maar hij is nog jong, dus dat kan nog gebeuren (lacht). Hij plooit zich driedubbel en werkt dag en nacht om een van de grootste problemen waarmee we worden geconfronteerd - de vluchtelingencrisis - op te lossen.’

Theo is een diamant, al is hij nog niet volledig geslepen. Geert Bourgeois

Het blijkt niet te werken. Zelfs criminelen zonder papieren krijgt hij het land niet uitgezet.

Bourgeois: ‘Er is al wat gebeurd, zoals het terugdraaien van de snel-Belgwet. Maar zolang er geen Europese oplossing komt, kun je weinig beginnen. Wij willen strengere grensbewaking, hotspots aan de buitengrenzen, mensen die geen recht hebben op bescherming van daaruit meteen terugsturen en wie wel recht heeft op bescherming verdelen over de lidstaten. Al die voorstellen werden weggewuifd door diegenen die toen zeiden ‘wir schaffen das.’ Nu zeggen zij dat Theo zijn werk niet doet. Dat zijn flauwe politieke spelletjes en de mensen hebben dat door. Hoe meer Theo op zijn kop krijgt, hoe meer de mensen hem steunen.’

Maandag brengt u de laatste Septemberverklaring van deze legislatuur. Is het ook uw laatste?

Bourgeois: ‘Ik hoor dat al te veel politici uitspraken hebben gedaan over wat ze na de verkiezingen willen doen. Ik ga me daar dus niet aan bezondigen. Ik zal zeker op een lijst staan. Maar laat eerst die lokale verkiezingen maar plaatsvinden, nadien zal ik wel zeggen op welke.’

Op het einde van zijn carrière zei ex-premier Jean-Luc Dehaene dat hij als politicus van de vorige generatie niet meer meekon. Vreest u niet voor hetzelfde?