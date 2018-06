Bourgeois noemt scheiding migrantenfamilies ‘onmenselijk'

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil de zaakgelastigde van de VS in ons land convoceren. Hij noemt het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders aan de Amerikaanse zuidgrens ‘onmenselijk beleid’.

Bourgeois veroordeelde het Amerikaanse beleid in het Vlaams Parlement, in antwoord op vragen van Güler Turan (sp.a) en Rik Daems (Open Vld).

‘Laat me duidelijk zijn: dit is onmenselijk beleid. Bij mij als mens, als vader, als grootvader krimpt mijn maag bij het beeld van een kind dat gedwongen gescheiden wordt van zijn ouders’, zei de Vlaamse regeringsleider.

Volgens Bourgeois gaat het beleid ook in tegen artikel 9 van het Kinderrechtenverdrag van de VN. Maar uitgerekend de VS hebben dat verdrag niet geratificeerd. ‘Dus is dit verdrag juridisch niet van toepassing op de VS.’

In een gesprek met de Amerikaanse zaakgelastigde in ons land (de nieuwe ambassadeur van de VS is nog niet in functie) wil Bourgeois zijn onvrede uiten over de gang van zaken, en ook andere dossiers aansnijden ‘zoals de handelsrelaties, het klimaatverdrag en de Iran-deal.’