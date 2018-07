Bourgeois tempert Vlaamse energieambities

De Vlaamse regering schroeft de voorgestelde doelen rond hernieuwbare energie tegen 2030 terug. In plaats van op windmolens rust de hoop nu vooral op milieuvriendelijk transport.

Vlaanderen moet tegen 2030 27.700 GWh aan groene energie produceren. Dat blijkt uit de conceptnota over het Vlaams Energieplan dat de Vlaamse regering zaterdagochtend na een marathonzitting heeft goedgekeurd. ‘Ambitieuze doelstellingen, maar ook ambitieuze engagementen’, pochte Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Maar de plannen van de regering blijken een stuk minder ambitieus dan wat Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) enkele dagen eerder op tafel had gelegd, blijkt uit een vergelijking van beide documenten.

Zo wil de Vlaamse regering tegen 2030 nog maar 12.000 GWh groene elektriciteit produceren, 9 procent minder dan in het voorstel van Tommelein. De energieminster wilde de productie van zonne- en windenergie in Vlaanderen bijna verdubbelen tussen 2020 en 2030. Maar terwijl zijn doelen inzake zonne-energie overeind blijven, schroefde de regering de plannen voor windenergie fors terug.

Adieu windmolens

Tommelein was al uitgegaan van een tragere groei van het aantal windmolens omdat de beschikbare ruimte in Vlaanderen beperkt is. Door de zware procedures en het vele protest kwamen er vorig jaar in Vlaanderen amper 71 windturbines bij, waarvan geen enkele in het West-Vlaanderen van Tommelein en Bourgeois.

200 De Vlaamse regering wil tussen 2020 en 2030 maximaal 200 nieuwe windmolens in Vlaanderen laten bouwen. Eerder was er sprake van 300.

Volgens het nieuwe plan moet Vlaanderen tegen 2030 over een totaal vermogen aan windenergie van 2 GWe beschikken, tegenover 2,5 GWe in Tommeleins voorstel. Er moeten tussen 2020 en 2030 slechts 200 in plaats van 300 windmolens bijkomen.

‘Het kunnen er net zo goed minder zijn’, stelt Tommelein. ‘Windmolens worden steeds krachtiger waardoor er minder nodig zijn om hetzelfde vermogen te halen.’

Minder warmtepompen

De regering haalt ook de doelstellingen voor de productie van groene warmte met 14 procent omlaag. Vooral van de dure warmtepompen verwacht de regering minder dan Tommelein gepland had.

Nochtans wil de regering het gebruik van warmtepompen aanmoedigen en voert ze daarom volgend jaar een premie van 400 euro voor een warmtepompboiler in.

Tommelein schoof de warmtepomp ook naar voor als alternatief voor de stookolieketel, waarvan hij de aangekondigde ban vanaf 2021 maandagavond inslikte.

Zero-emissiebussen

Dat de uiteindelijke doelstelling van de Vlaamse regering rond hernieuwbare energie in 2030 maar 2 procent onder het doel van Tommelein ligt, komt omdat de ambities inzake biobrandstoffen in de transportsector zijn opgetrokken.

Maar dat is wel grotendeels federale materie. Als Vlaanderen het gebruik van biobrandstoffen in het transport wil opkrikken, is het - net als bij de geplande uitbreiding van het btw-tarief van 6 procent op sloop en de vervroegde ban op de verkoop van stookolieketels - afhankelijk van de federale regering.

Bovendien vallen de concrete maatregelen die de Vlaamse regering voor de transportsector uitwerkte, mager uit tegenover Tommeleins voorstellen. Zijn doel om tegen 2035 enkel nog auto’s op batterijen te verkopen, is verdwenen uit het Energieplan.

Terwijl Tommelein in 2030 enkel nog zero-emissiebussen wilde kopen voor het openbaar vervoer, moet nu een kwart van alle nieuwe bussen (dus ook touringcars en schoolbussen) enkel ‘koolstofarm’ zijn.

N-VA op de rem

Volgens de liberalen stond vooral de N-VA op de rem. De Vlaams-nationalisten, die de industrie niet op grote kosten willen jagen, lieten eerder al doorschemeren dat Tommeleins energiedoelstellingen te ambitieus waren.

Bovendien wil de N-VA niet te veel van de Belgische inspanningen op zich nemen. De komende maanden moet Vlaanderen met de andere regio’s onderhandelen over de verdeling en financiering van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen.