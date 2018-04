Bourgeois verdedigt renteloze lening aan Vlaamse zakenclub

Vlak voor het paasreces besliste de Vlaamse regering om de zakenclub De Warande een renteloze lening toe te kennen van 800.00 euro. Maar die beslissing, en met name de manier waarop de lening zal worden terugbetaald, oogstte veel kritiek.

De terugbetaling verloopt via de lidmaatschappen van de Vlaamse ministers, kabinetschefs en topambtenaren. Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen gaat het om een verdoken subsidie. Ministers, kabinetschefs en topambtenaren moeten volgens de oppositie zelf maar instaan voor de betaling van hun lidgeld.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) reageerde in het parlement geprikkeld op de kritiek. Hij noemde die ‘zurig en populistisch. ’

Het gaat volgens hem om een kleine steun van 40.000 euro op jaarbasis aan een belangrijke Vlaamse en internationale ontmoetingsplaats in het hartje van Brussel. ‘De steun gaat trouwens terug tot de jaren 80. Elke regering, ook met rood en groen, heeft die om de vijf jaar verlengd. Het doel was daarbij evengoed om een Vlaamse ontmoetingsplaats in Brussel te hebben’, klinkt het.