Bourgeois zet deur op kier voor extra klimaatmaatregelen

De Vlaamse regering wil in haar klimaatbeleid een stap verder gaan. Daarvoor overlegt ze opnieuw met de klimaatjongeren, zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement buigt zich vandaag over het klimaatbeleid nadat zondag opnieuw 70.000 mensen in Brussel voor meer groene ambitie hebben betoogd. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vroeg voor het debat het woord en verdedigde in een lange toespraak het klimaatbeleid dat zijn regering voert en de plannen die Vlaanderen tegen 2030 in stelling brengt. 'We hebben doortastende beslissingen genomen die inspanningen vragen van ons allen', zei Bourgeois. 'Ik hoop dat dit debat leidt tot het besef dat politici wél verantwoordelijkheid nemen.'

De Vlaamse regering wil zelfs nog een stap verder gaan, zei Bourgeois. 'We staan open voor dialoog en zullen alle voorstellen voor grotere inspanningen ernstig bekijken. Indien mogelijk willen we sneller en verder gaan uit zorg en liefde voor onze planeet.'

Wake-upcall

Ook de coalitiepartners Open VLD en CD&V willen samen bekijken wat er nog meer kan gebeuren. 'We krijgen elke week een wake-upcall', zei Vlaams CD&V-fractievoorzitter Koen Van den Heuvel. 'Er is positieve energie om het klimaatbeleid te versnellen. Laat ons die gebruiken om het te versterken.'

De verschillende ministers zullen voor elk van hun domeinen bekijken wat ze nog bovenop het goedgekeurde klimaatplan kunnen doen en overleggen daarvoor ook opnieuw met de jongeren die actie voeren voor het klimaat. Verschillende onder hen, waaronder de aanvoersters Kyra Gantois en Anuna De Wever, waren in het Vlaams Parlement om het debat te volgen.

Geld

Wat gaan nieuwe maatregelen kosten? Hoe hard gaan ze ingrijpen op het leven van de mensen? Hoe hard gaan we er onze economische groei voor op het spel zetten? Matthias Diependaele Fractievoorzitter N-VA

Tegelijk hamerde zowel Bourgeois als N-VA fractievoorzitter Matthias Diependaele erop dat nieuwe maatregelen geld kosten. 'Wat gaan ze kosten? Hoe hard gaan ze ingrijpen op het leven van de mensen? Hoe hard gaan we er onze economische groei voor op het spel zetten?', vroeg Diependaele.

'In plaats van elkaar te overtreffen in ambitieuzere doelstellingen, moeten we vooral kijken hoe we ze kunnen realiseren', vond Bourgeois.

Klimaatdoelen

De Vlaamse regering worstelt er nu al mee om de klimaatdoelen die Europa tegen 2020 oplegt te halen. 'Het beleid raakt nu al amper met de hakken over de sloot voor zijn eigen doelstellingen', zei Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (sp.a). Oppositiepartij Groen stelde daarom een klimaatwet voor met verschillende voorstellen zoals de betonstop, statiegeld op plastic flesjes en minder subsidiëring van de regionale luchthavens.

De parlementsleden praten over samenwerken, dus ik hoop dat dat nu ook gebeurt. Anuna De Wever Klimaatactiviste

Toch reageerden de klimaatjongeren teleurgesteld op het debat. 'Er is nog te veel discussie of we de doelstellingen zullen halen in plaats van te debatteren over de oplossingen', zei Gantois voor de camera's van Villa Politica. 'Wij willen dat de politici samenzitten met klimaatexperten om oplossingen te zoeken. Daarover moet het gaan.'

'Het klimaat overstijgt de politieke partijen', vulde Anuna De Wever aan. 'De parlementsleden praten over samenwerken, dus ik hoop dat dat nu ook gebeurt. Er was nog te veel gekibbel en er werd te veel met een beschuldigende vinger naar elkaar gewezen.'