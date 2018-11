Bourgeois zet procedure voor nieuwe gouverneur niet stop

'De procedure voor de aanduiding van een gouverneur voor Oost-Vlaanderen is correct verlopen en we gaan die procedure niet stopzetten'. Dat maakte Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in het Vlaams Parlement duidelijk. En hij zei namens heel de regering te spreken, dus ook voor de liberalen.

De groene oppositieleider in het Vlaams Parlement, Björn Roszka, haalde zwaar uit naar de liberalen, en met name naar Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Zij heeft volgens Roszka voeding gegeven aan de antipolitiek, met haar strijd om de post van gouverneur van Oost-Vlaanderen binnen te halen. 'Hoe is het mogelijk na de afspraken rond de procedure dat sommigen er hun broek aan vegen als de uitkomst hen niet uitkomt'.

Roszka wilde van Bourgeois weten of de procedure correct is verlopen, en of de zoektocht naar een kandidaat al dan niet zal worden voortgezet. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten had in het heetst van de strijd gezegd dat de procedure 'kaduuk' was. En volgens haar zou er helemaal geen gouverneur komen, als het niet de liberale kandidaat Carina Van Cauter was. Die laatste trok dinsdagavond haar kandidatuur in.

Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er buiten de regering wordt gezegd. Geert Bourgeois Vlaams minister-president

Bourgeois antwoordde dat de procedure volledig volgens het boekje is verlopen en dat er geen sprake van is die procedure stop te zetten. 'Dat is geen optie', klonk het. Als de regering de procedure zou stop zetten, zou dat neerkomen op een procedurefout, gaf Bourgeois mee.

Op vraag van Roszka expliciteerde de minister-president dat hij namens heel de Vlaamse regering sprak, dus ook in naam van de liberalen, die in het Vlaams Parlement in alle talen zwegen. 'Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er buiten de regering wordt gezegd', zo alludeerde hij op de uitspraak van Rutten dat de procedure 'kaduuk' is.

Geen consensus

Toch is het niet duidelijk of de Vlaamse regering alsnog zal overgaan tot de aanduiding van een gouverneur. Als het stof wat is gaan liggen, hoopt Bourgeois dat de Vlaamse regering alsnog een gouverneur uit de vijftien geschikte kandidaten, wat er inmiddels nog maar dertien zijn, zal kiezen. 'Maar de regering is tot dusver nog niet tot een consensus gekomen', voegde hij eraan toe.

Of Open VLD zich nu zal neerleggen bij de keuze voor Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, die door Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Liesbeth Homans (N-VA) naar voren is geschoven, is nog maar de vraag. De liberalen zullen eerst hun wonden moeten likken, nadat ze de veldslag om de post van Oost-Vlaams gouverneur hebben verloren en zichzelf daarbij pijn hebben gedaan.