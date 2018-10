Bracke: 'Nog Gentse socialisten in sociale woningen'

Volgens Kamervoorzitter en Gents gemeenteraadslid Siegfried Bracke (N-VA) zijn er nog socialisten in Gent die in een sociale woning wonen. Zo ontaardt de Gentse kiesstrijd stilaan in een moddercampagne.

Bracke bracht eerder deze week al naar buiten dat een socialistisch gemeenteraadslid een sociale woning betrekt. Dat bleek Anne Schiettekatte, de fractieleidster van de sp.a in de Gentse gemeenteraad, te zijn. Zij werkt bovendien zelf voor de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent.

Volgens de N-VA'er is zij niet de enige. 'Ik krijg alsmaar meer berichten over A, B en C - allemaal socialisten - die ook een sociale woning zouden bezetten', zegt Bracke in een filmpje op zijn website.

Daarom doet hij een voorstel: 'Zet al die namen op een lijst en gooi die lijst op het internet. Dan zijn we ervan af, dan zijn we transparant.'

Namen doet Bracke niet. Het kabinet van burgemeester Daniël Termont (sp.a) wenst voorlopig dan ook niet te reageren.

Wel duikt ook de naam van Marina Hoornaert opnieuw op. De socialistische ex-schepen bij de stad Gent is nog steeds bestuurder bij de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Ze is ondertussen 75. In 2004 vroeg Vlaams Belang al haar ontslag als schepen omdat ze in een sociale woning woont. Dat is nog steeds het geval, bevestigt Karin Wouters, de directeur van WoninGent.

Hoornaert ziet daar ook geen graten in, vertelt ze tegen Het Laatste Nieuws. 'Ik woon inderdaad nog steeds in een sociale woning. Dat is al het geval sinds 1972.' Ze betaalt voor een appartement met één slaapkamer 695 euro, wat volgens haar de marktprijs is.

Levenslange huurrecht

Dat politici in een sociale woning wonen, is wettelijk gezien geen probleem. Het huren van een sociale woning gaf vroeger een levenslang recht om er te wonen, zelfs als het inkomen steeg. De huurprijs werd wel aangepast aan het inkomen. Het levenslange huurrecht is ondertussen afgeschaft voor nieuwe huurders van een sociale woning.

11.000 Gent In Gent alleen staan er 11.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning.