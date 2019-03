'Brexit zonder akkoord kost Vlaamse bedrijven 800 miljoen euro per jaar'

In de analyse die Vlaams-minister president Geert Bourgeois liet doen is de autosector veruit het grootste slachtoffer van een no-deal brexit.

In dat geval zullen de Britten op 13 procent van de import uit Europa tarieven heffen, besliste de regering vorige week. De andere 87 procent blijft tariefvrij in dat tijdelijke no-deal-plan, maar de prijzen van onder meer vlees, schoenen, ondergoed en auto's gaan wel de hoogte in.

Autosector

Minister-president Bourgeois reageert bezorgd en pleit er bij de Britten opnieuw voor in de douane-unie met de EU te blijven. De huidige nultarieven op handel blijven dan gewoon behouden. Als dat niet kan, is een vrijhandelsakkoord met de EU ook beter dan het tijdelijke no-deal plan van de Britse regering: in dat geval geldt voor 90 procent van de import een nultarief, terwijl dat in de noodplanning slechts voor 87 procent het geval is.