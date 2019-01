Brussel chargeert over Vlaamse voorrang in scholen

De Franstalige Brusselaars zijn niet van plan hun verzet tegen het Vlaamse inschrijvingsdecreet op te geven. Daardoor zullen ouders deze lente opnieuw voor schoolpoorten moeten kamperen.

De nieuwe inschrijvingsregels in het Vlaams onderwijs zitten in een communautaire impasse. De Franse Gemeenschapscommissie in Brussel heeft via een belangenconflict op de pauzeknop geduwd. Het nieuwe inschrijvingsdecreet van het Vlaams Parlement moet komaf maken met het kamperen voor de schoolpoort via een centraal aanmeldingsregister voor scholen die capaciteitsproblemen hebben.

Het decreet bevat ook een luik over Brussel. De voorrang voor Nederlandstaligen in het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad wordt van 55 naar 65 procent opgetrokken. Bovendien is er een voorrang van 15 procent voor leerlingen die al lager onderwijs in het Nederlands volgden.

‘Daardoor is 80 procent van de plaatsen in de Nederlandstalige scholen de facto al gereserveerd’, zeggen de Brusselse fractieleidster Caroline Désir (PS) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) in een gesprek met De Tijd. ‘Dat staat haaks op de vrije schoolkeuze in ons land. Ook de Raad van State uitte kritiek omdat Vlaanderen zijn beslissing niet rechtvaardigt.’

Franstalig onderwijs

Halfweg december zette de Franse Gemeenschapscommissie daarom een belangenconflict in gang. Dat kwam de Franstaligen op veel kritiek te staan. ‘Als ze vrezen dat hun belangen geschaad zijn, zouden ze misschien ook beter wat meer investeren in het Franstalig onderwijs in Brussel’, luidde het bij de N-VA. Ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) was fors voor de Franstaligen.

Die kritiek schiet bij de PS in het verkeerde keelgat. ‘We moeten elk ons deel voor Brussel doen en de Franse Gemeenschap neemt haar verantwoordelijkheid’, zegt Désir. ‘We weten dat er nog veel werk voor de boeg is om voldoende plaatsen te creëren en om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. We werken daaraan. Sowieso is het niet de taak van de ene gemeenschap om de andere gemeenschap in dit land de les te spellen. Maar in Brussel moeten we samenwerken en solidair zijn. Deze maatregel treft niet de Franstalige kinderen, maar kinderen die thuis noch Frans noch Nederlands spreken.’

Kinderen weren

Volgens Vervoort zijn de voorrangsregels er zelfs specifiek op gericht om die doelgroep uit het Nederlandstalig onderwijs te weren. ‘Het is niet zo dat ouders massaal voor het Nederlandstalig onderwijs kiezen omdat het Franstalig onderwijs niet goed is. Onderwijs in Brussel wordt door de twee gemeenschappen georganiseerd, maar de sociologische realiteit in Brussel is dat een grote groep noch Nederlands noch Frans spreekt. Dat is sowieso een uitdaging. De Franse Gemeenschap neemt haar verantwoordelijkheid voor die groep. We vragen de Vlamingen hetzelfde te doen.’

Gisteren overlegde Désir met de bevoegde Vlaamse Parlementsleden. Die vergadering verliep volgens verschillende betrokkenen constructief. ‘Wij willen deze hervorming niet blokkeren, want ze is nodig voor Vlaanderen’, zegt Désir. ‘Daarom vragen we het Brusselse luik gewoon uit het decreet te halen en de situatie te laten zoals ze is.’

Grondwettelijk Hof

Maar dat is aan Vlaamse zijde politiek onhaalbaar. Het decreet is het resultaat van een lang bevochten politiek compromis. Het Brusselse luik eruit halen is dus geen optie, ook al betekent dat dat er dit jaar alsnog voor heel wat scholen in Vlaanderen zal worden gekampeerd, bovendien in volle verkiezingscampagne.

Volgende week is er een nieuwe vergadering, maar aan beide kanten erkent men dat een uitweg moeilijk wordt. Als geen compromis wordt gevonden, trekt de Franse Gemeenschap naar het Grondwettelijk Hof, zegt Désir.