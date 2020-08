Brussels Airport opent testcentrum op luchthaven

Dat meldt het bedrijf in een persbericht. 'De volksgezondheid is voor Brussels Airport sinds het begin van de coronacrisis een topprioriteit. Daarom hebben we beslist een stap verder te gaan en Covid-19-tests mogelijk te maken op de luchthaven zelf in een nieuw mobiel lab. Wie terugkeert uit een rode zone kan zich meteen na aankomst op Brussels Airport laten testen. Ook vertrekkende passagiers kunnen zich er laten testen', zegt CEO Arnaud Feist.