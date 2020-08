Brusselse hogeschool wil maximaal afstandsonderwijs

De Erasmushogeschool in Brussel begint het academiejaar sowieso in code oranje. Er wordt dan maximaal ingezet op online onderwijs. Andere onderwijsinstellingen wachten de beslissing van begin september af.

'We zijn niet van plan het virus een handje toe te steken', zegt Ann Brusseel, directeur van de Erasmushogeschool. De hogeschool, met meer dan 5.000 studenten een van de grootste Nederlandstalige in Brussel, heeft daarom beslist dat ze het academiejaar sowieso volgens code oranje begint. Daarbij zijn de fysieke lesmomenten voorbehouden voor onderwijsvormen die moeilijk digitaal gebeuren en krijgen eerstejaars voorrang.

Algemeen werd vrijdag beslist dat voor het onderwijs code geel geldt, al kunnen de kleurcodes regionaal verschillen afhankelijk van het aantal lokale besmettingen. De universiteitsaula's kunnen bij code geel voor de helft gebruikt worden en bij code oranje voor 20 procent. De hogescholen wisselen bij code geel af tussen online- en offline onderwijs en bij code oranje mag 20 procent van het totale aantal studenten op de campus aanwezig zijn.

Waarschijnlijk code oranje

Als het aantal besmettingen in Brussel blijft stijgen, komt code oranje in zicht. De tweede week van september volgt er een beslissing na overleg tussen de lokale besturen en Celeval, de expertengroep die de overheid bijstaat in de coronacrisis. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) neemt de uiteindelijke beslissing. Een alarmdrempel is er niet, maar Marc Van Ranst, die de overheid adviseert als viroloog, gaf aan dat aan 50 besmettingen per 100.000 inwoners wordt gedacht. In bijna heel Brussel is die kaap ver overschreden.

De beslissing komt volgens Brusseel te laat. 'De planning van hoorcolleges, werkcolleges en practica is bijzonder complex. Dat gooi je niet in een week om', zegt ze. Ze verwijt de Brusselse besturen te weinig maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook experts manen Brussel aan kordater op te treden.

Sardines op de metro

Andere Brusselse hogescholen en universiteiten gaan wel uit van code geel. 'Al volgen we de evolutie van de epidemie op de voet', zegt Lieven Buysse, decaan letteren van de Brusselse KU Leuven-campus. Hij plaatste eerder vraagtekens bij de lokale kleurcodes. ‘We hebben veel pendelstudenten, die in Leuven op kot zitten en les volgen in Brussel’, zegt Buysse. 'Zo'n student zou bij ons in code rood of oranje les volgen, terwijl zijn kotgenoten dat in Leuven in code geel doen.’

De Erasmushogeschool Brussel telt wel veel studenten die in Brussel wonen. 'Soms in wijken die krap behuisd zijn en waar het aantal besmettingen zeer hoog ligt', zegt Brusseel. 'Ik begrijp dat studentensteden als Leuven en Gent hoopvoller zijn, maar onze situatie is anders. Daar gaan studenten met de fiets naar de campus, terwijl ze hier in de tram of de metro als sardines opeengepakt zitten. Wie naar de campus komt, moet dat veilig kunnen doen.'

Ik maak me meer zorgen over de studentencafés dan over de aula's. Erika Vlieghe Voorzitster expertengroep GEES