Buitenlanders negeren tot begin 2019 straffeloos Gents mobiliteitsplan

De knips leveren in Gent zowat 2,7 miljoen euro per jaar op. Maar een half miljoen wordt niet geïnd, omdat voor Nederlanders en Fransen geen vaststellingen worden opgesteld. 'Onbegrijpelijk', zegt Yüksel. Het CD&V-gemeenteraadslid vraagt om de overtreding in plaats van met een GAS-boete met een pv te bestraffen of bestuurders onmiddellijk aan de kant te zetten en te laten betalen.