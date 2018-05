Buitenlandse bedrijven creëren 400.000 jobs in Vlaanderen

Amper 1 procent van de Vlaamse bedrijven heeft buitenlandse aandeelhouders. Maar die kleine groep creëert wel 46 miljard toegevoegde waarde en 400.000 jobs.

Dat blijkt uit het rapport 'Buitenlands zeggenschap in de Vlaamse economie', dat het Vlaamse departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) woensdag voorstelde.

Door de commotie over de uiteindelijk afgeketste intrede van het Chinese bedrijf State Grid in distributienetbeheerder Eandis ontstond in 2016 in Vlaanderen het debat over buitenlandse aandeelhouders in belangrijke en strategische sectoren.

Het departement EWI ging daarom voor het eerst na wat de buitenlandse impact is in de Vlaamse bedrijven. Daaruit blijkt dat maar 1,4 procent (7.000) van de meer dan 520.000 Vlaamse btw-plichtige ondernemingen een of meerdere buitenlandse aandeelhouders heeft. Maar 4.000 firma's (0,8 procent) in Vlaanderen staan onder buitenlands zeggenschap.

Jobs

45,51 Bedrijven Vlaamse bedrijven onder buitenlandse zeggenschap zorgden in 2015 voor 45,51 miljard euro aan bruto toegevoegde waarde.

Hoewel ze beperkt in aantal zijn, is het belang van de bedrijven wel groot. Vlaamse ondernemingen met buitenlandse zeggenschap zorgden in 2015 voor 46 miljard euro aan bruto toegevoegde waarde en 396.000 jobs.

'Meer dan 30 procent van de toegevoegde waarde van de niet-financiële economie in Vlaanderen en bijna 54 procent van de toegevoegde waarde van de Vlaamse industrie wordt gecreëerd door ondernemingen onder buitenlands zeggenschap', stelt de studie.

De chemie en farmaceutische industrie zijn bijvoorbeeld quasi volledig in buitenlandse handen. Ook is buitenlands zeggenschap meer uitgesproken in de industrie naarmate het bedrijf hoogtechnologisch is.

China

Berekend naar bruto toegevoegde waarde kijkt, zijn de Verenigde Staten de belangrijkste speler in Vlaanderen. Naar werkgelegenheid is dat Nederland, gevolgd door de andere buurlanden.

Het belang van China neemt toe, maar blijft macro-economisch beperkt. 23 Vlaamse bedrijven, waaronder Volvo Cars in Gent (Geely), hebben Chinese aandeelhouders. Die 23 bedrijven tellen 7.000 werknemers en 632,5 miljoen euro bruto toegevoegde waarde.

'Waar protectionistische beschermingsmaatregelen tegen buitenlandse overnames niet wenselijk zijn, kan waakzaamheid wel geboden zijn bij buitenlandse overnames vanuit landen die het niet zo nauw nemen met democratische waarden en investeren vanuit een (geopolitieke) staatskapitalistische logica in Vlaamse strategische sectoren', aldus de auteurs.