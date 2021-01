Buitenlandse investeringen in Vlaanderen gehalveerd

Bijna een vijfde van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen is afkomstig van Nederland. Onze noorderburen stoten daarmee de VS van de troon als belangrijkste investeringspartner.

Bedrijven uit het buitenland vonden het afgelopen jaar minder makkelijk hun weg naar Vlaanderen. De buitenlandse investeringen in onze regio daalden daardoor naar 2,39 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 5,2 miljard. Dat blijkt uit cijfers die Flanders Investment & Trade (FIT) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdag voorstellen.

De daling van 3 miljard is, uiteraard, te wijten aan corona. 'De vooruitzichten van een diepe recessie zetten veel internationale ondernemingen ertoe aan geplande projecten te herbekijken', zegt Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder bij FIT.

Onderzoek en ontwikkeling

Het aantal investeringsprojecten bleef daarentegen nagenoeg op peil en ook de jobs die voortkomen uit buitenlandse investeringen zakten amper. In 2019 waren 5.384 nieuwe jobs in Vlaanderen te linken aan buitenlandse investeringen, in 2020 4.717.

Opvallend is dat de jobcreatie gerelateerd aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling het afgelopen jaar verdrievoudigde van 300 naar bijna 900 jobs. 'Vlaanderen profileert zich als kennisgedreven economie met sterke kennisinstituten, universiteiten, ecosystemen, sterke opleidingen, enzovoort. Daardoor trekken we makkelijker buitenlandse investeringen in die sector aan', zegt Tillekaerts.

Nederland

Nederland was met 42 projecten in Vlaanderen het belangrijkste herkomstland voor investeringen in 2020. 20 procent van de investeerders is van Nederlandse afkomst. Onze noorderburen stoten de VS van de troon als grootste investeringspartner.

'De Nederlandse investeringen zijn bedoeld om de positie in de directe verkoop te sterken. Denk maar aan de uitbreiding van ketens als Jumbo of Albert Heijn. Ook logistieke bedrijven als PostNL versterken hier hun basis', zegt Tillekaerts.

Voor het tweede jaar op rij staat het VK op de derde plaats. Het wijst erop dat Britse exporteurs voor het ingaan van de brexit al voet aan wal wilden krijgen in Europa. Zo kunnen ze hun activiteiten op het continent verder ontplooien zonder te moeten voldoen aan handelsformaliteiten.