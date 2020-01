Buitenlandse investeringen slopen record

Dankzij de plannen van de Britse chemiegroep Ineos in Antwerpen breekt Vlaanderen voor het tweede jaar op rij alle records voor buitenlandse investeringen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is gisteravond aangekomen op het Wereld Economisch Forum in Davos met een extra troef om in zijn gesprekken met CEO’s de aantrekkelijkheid van Vlaanderen aan te tonen. Een ongeziene golf van buitenlandse investeringen trok vorig jaar door de regio.

De recordcijfers bevestigen dat Vlaanderen over unieke troeven beschikt. Jan Jambon Vlaams minister-president

‘De recordcijfers bevestigen dat Vlaanderen over unieke troeven beschikt’, zegt Jambon.

Buitenlandse bedrijven investeerden vorig jaar 5,2 miljard euro. Dat is een vijfde meer dan in 2018, waarin al een verdubbeling tegenover 2017 was genoteerd. Het gaat om het hoogste cijfer sinds Flanders Investment & Trade de data bijhoudt.

Het Zwitserse Barry Callebaut bouwt in Lokeren voor 100 miljoen euro het grootste chocolademagazijn ter wereld. DAF Trucks, een dochter van het Amerikaanse Paccar, pompte 200 miljoen euro in haar fabriek in Westerlo, die assen en cabines voor trucks maakt. Heyaru Engineering uit Dubai, dat diamanten in laboratoria vervaardigt, gaf het startschot voor een fabriek en onderzoekscentrum in Lommel.

Grootste investering

Al is het record voor de helft de verdienste van één bedrijf, het Britse Ineos. Het chemieconcern kondigde een jaar geleden aan 2,7 miljard euro te investeren in de haven van Antwerpen.

Het gaat om de grootste investering in de Europese chemie in 20 jaar. Ondanks bezwaren van milieubewegingen gaven het Antwerps stadsbestuur en de provincie Antwerpen eind vorig jaar hun toestemming voor de bouw van twee megafabrieken.

De Verenigde Staten blijven de belangrijkste investeerder in Vlaanderen, gevolgd door Nederland. Opvallend is dat de Britse investeerders van de zevende naar de derde plaats zijn opgeklommen.

Brexit

Ineos heeft niets met de brexit te maken, maar dat het Verenigd Koninkrijk eind deze maand de Europese Unie verlaat, deed andere Britse bedrijven wel degelijk beslissen activiteiten in Vlaanderen op te starten. Op die manier zijn ze verzekerd van de toegang tot de Europese Unie.

Sinds het Verenigd Koninkrijk in 2016 besliste de EU te verlaten, beslisten 47 Britse bedrijven de brexit-schok te vermijden door in Vlaanderen activiteiten op te zetten. Daarnaast is Flanders Investment & Trade in gesprek met 150 Britse bedrijven die een extra uitvalsbasis in de EU zoeken, maar nog niet hebben beslist in welk land ze die vestigen.

Niet alleen qua kapitaalstromen sloopten de investeringscijfers vorig jaar alle records. Even belangrijk is dat Vlaanderen ook 258 nieuwe investeerders verwelkomde, wat een tiende meer is dan een jaar eerder. Ook dat is een record.