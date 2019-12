Burgemeester Aalst: 'Je kan fabriek niet zomaar verplaatsen'

Een dodelijke aanrijding van een scholier doet in Aalst de oude discussie oplaaien over de inplanting van het zetmeelverwerkend bedrijf Tereos Syral, ook bekend als ‘Amylum’.

Een jongen van 11 kwam gisterochtend om het leven aan de parking van Tereos Syral in Aalst. Het fietsende kind kwam onder een afslaande vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. Vermoedelijk heeft de chauffeur, die overigens voor een extern bedrijf werkte, het kind niet opgemerkt omdat hij in de dode hoek fietste.

Al snel na het ongeval viel in de buurt en bij lokale activisten kritiek te horen op de inplanting van de Tereos-fabriek. Die ligt binnen de ringweg rond Aalst, vlak bij het historische centrum en in de buurt van meerdere scholen. Elke dag kruisen honderden schoolgaande fietsers en voetgangers er vrachtwagens die de parking op- en afrijden. ‘lk denk dat het woord absurd hier wel best op zijn plaats is’, schreef schermgezicht en bekende Aalstenaar Steven Van Herreweghe in een veel gedeeld opinieartikel.

Amylum

Op de site is al industriële activiteit sinds 1876. Eerst was er een brouwerij, daarna een glucosefabriek. De Aalstenaars verwijzen nog naar het bedrijf als ‘Amylum’, ook al is die naam officieel al jaren verdwenen. Het Britse Tate & Lyle kocht de fabriek in 2000 en verkocht haar in 2007 aan de huidige eigenaar, de Franse groep Tereos Syral.

Anno 2019 is die locatie een anachronisme. Christoph D’haese Burgemeester aalst (n-VA)

De Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) geeft toe dat de locatie anno 2019 een ‘anachronisme’ is, maar zegt dat een verhuis van het bedrijf om meerdere redenen niet evident is. ‘De fabriek ligt langs de Dender, die belangrijk is voor de aanvoer van granen en andere grondstoffen. Dat bedrijf is organisch gegroeid, je kan de vele silo’s en machines niet zomaar oppakken en elders neerplanten.’

D’Haese wijst ook op het belang van de fabriek, die ruim 300 werknemers telt, voor de lokale economie. ‘Als ze moeten verhuizen, denk ik dat de kans bestaat dat ze helemaal uit België verdwijnen.’ Het bedrijf is overigens volledig vergund voor het komende decennium, klinkt het.

Bio-ethanol

De burgemeester gaat het bedrijf wel om extra veiligheidsmaatregelen vragen, zoals het aanstellen van private parkeerwachters en het vermijden van zwaar verkeer wanneer veel scholieren langsrijden.

Ook de bezorgdheid van de buurt over de opslag van ontvlambaar bio-ethanol op de Tereos-site is volgens D’Haese terecht. ‘Dat is absoluut een aandachtspunt waarvoor we de nodige maatregelen nemen. Onze brandweer heeft speciale schuimen voor het geval een incident plaatsvindt. De bio-ethanol wordt overigens iets verderop opgeslagen.’