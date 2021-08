Burgemeester Blankenberge verliest burgemeesterschap

De burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA) verliest haar post als burgemeester na een coalitiewissel. Dat bevestigt fractieleider van Open Vld Björn Prasse na een stemming op het ledencongres van Open Vld.

Na de politieke impasse in Blankenberge kregen de leden van Open Vld zondag de kans om te stemmen over welke coalitiemogelijkheid de partij aanging.

Oppositiepartij Open VLD maakt op die manier gebruik maken van het nieuwe gemeentedecreet die sinds deze week toelaat dat een nieuwe meerderheid een zittende coalitie aan de kant kan schuiven als die laatste niet meer stabiel is. Dat is in Blankenberge al maanden het geval.

De bal ging in de badstad in april aan het rollen toen coalitiepartner Vooruit het vertrouwen in burgemeester Dumery opzegde. De partij sprak toen van een dictatoriaal en falend beleid van de Blankenbergse burgemeester. Eerder werd schepen Jurgen Content (Vooruit) ontzet uit zijn bevoegdheden nadat hij werd genoemd in een gerechtelijk onderzoek naar vermoedelijke prijsafspraken onder stranduitbaters.

Wisselmeerderheden

Niet veel later raakte het schepencollege van Blankenberge een deel van zijn bevoegdheden kwijt aan de gemeenteraad. Sindsdien wordt er met wisselmeerderheden gewerkt. Volgens Open Vld kwam de stad daarmee tot stilstand. De nieuwe coalitie moet stabiliteit bieden in Blankenberge. Volgens een nieuw Vlaams decreet landt de burgemeesterssjerp bij fractieleider van Open Vld Björn Prasse.