Burgemeester De Wever grijpt in na nieuw drugsgeweld

Politie, gerecht en de stad Antwerpen nemen extra maatregelen tegen het aanhoudende geweld in de buurt Antwerpen-Noord.

In Antwerpen is afgelopen nacht opnieuw een wagen uitgebrand na een explosie. Het incident deed zich voor op enkele straten van de plek waar zondagnacht een ander explosief schade toebracht aan vijf wagens. De militaire ontmijningsdienst DOVO moest ook een springtuig onder een wagen onschadelijk maken. Het zijn nieuwe voorbeelden van ruim zestig daden van geweld - ontploffingen en schietpartijen - die gelinkt worden aan de cocaïnemaffia.

Extra patrouilles

Er is nu beslist in te grijpen. In Antwerpen komen er systematische identiteitscontroles, extra politiepatrouilles en meer cameratoezicht naar aanleiding van het aanhoudende geweld dat zich vermoedelijk binnen het drugsmilieu afspeelt. Dat meldt het Antwerpse parket na bijzonder overleg tussen de procureur-generaal, de procureur des Konings, de lokale politie, de federale politie en burgemeester Bart De Wever (N-VA).

'De recente opstoot van geweldsdelicten, voornamelijk in Antwerpen-Noord, stond en staat hoog op de agenda van parket Antwerpen en van de verschillende politiediensten', stelt het parket. 'Elk incident wordt ook grondig onderzocht, aldus het parket, met onder meer een buurtonderzoek, sporenonderzoek met DNA-analyses, ballistisch onderzoek en telefonieonderzoek.'

Maar dat levert niet de gewenste resultaten op, luidt het. 'Meestal heeft het onderzoek uitgewezen dat er een onderliggende link is naar het drugsmilieu. Slachtoffers zijn echter niet geneigd om mee te werken aan het onderzoek. Enerzijds uit angst voor represailles en anderzijds om zichzelf niet als verdachte bekend te maken.'

De aangekondigde maatregelen treden meteen in voege en zijn van tijdelijke aard. 'Ze blijven van kracht zo lang het nodig is om het veiligheidsgevoel van Antwerpenaren in de buurt te versterken en om criminelen te ontraden om gewelddaden te plegen', aldus nog het parket.

De Antwerpse haven staat al langer bekend als de grote draaischijf voor de cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika naar Europa. De territoriumstrijd tussen drugsbendes leidt tot afrekeningen en geweld.

Waarschuwing voor jongeren

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ziet in deze gewelddaden een duidelijke waarschuwing voor jongeren in onze stad en elders. 'De weg van de criminaliteit eindigt in het beste geval in de gevangenis. In het andere geval eindigt het in geweld. Wie kiest voor de criminaliteit, zorgt ervoor dat het leven van al wie hem lief is, kapot wordt gemaakt. Wie kiest voor de criminaliteit, kiest ervoor dat zijn familie moet onderduiken uit schrik voor rivaliserende bendes', klinkt het tegenover de Gazet van Antwerpen.

'We zien de voorbeelden uit Nederland, waar geweld wordt gebruikt tegen familieleden van gekende drugscriminelen. Dát is wat de keuze voor de criminaliteit inhoudt. Ook voor druggebruikers is dit een wake-up call. Wie drugs gebruikt, is wel degelijk moreel mee verantwoordelijk voor criminaliteit en geweld.'