Burgemeester Knokke Leopold Lippens is overleden

De legendarische burgemeester van kustgemeente Knokke-Heist is op 79-jarige leeftijd overleden.

Dat bevestigen meerdere bronnen aan de kranten L'Echo en De Tijd. Lippens was al geruime tijd ziek en lag eind vorig jaar zes weken in het ziekenhuis.

Met het overlijden van Lippens komt een einde aan één van de langstzittende gemeentelijke dynastieën in ons land. De graaf en telg van een bekend Belgisch geslacht droeg de sjerp zonder onderbreking sinds 1979. Er kwam ook amper sleet op de populariteit van Lippens bij de Knokkenaars. Bij de laatste lokale verkiezingen in 2018 haalde zijn partij Gemeentebelangen - een combinatie van CD&V en Open VLD - liefst 70 procent van de stemmen. Zijn 7.420 voorkeurstemmen waren goed voor 45 procent van alle stemmen op zijn lijst en bijna een derde van alle Knokkenaren.

Leopold Lippens is lid van een Belgische familiale powerhouse. Die heeft banden met de klassieke Belgische met elkaar verbonden adel en haute finance. Grootvader was Maurice August Lippens, minister op verschillende departementen in de jaren 20 en 30. Na WO I was grootvader Lippens tussen 1921 en 1923 ook gouverneur-generaal van de kolonie Belgisch Congo en werd in die periode ook in de adelstand verheven. Een dochter van Leopolds grootvader, verzetsstrijder Mary, stierf tijdens WO II in een Duits concentratiekamp. Haar vader uitte zich opmerkelijk genoeg als een voorstander van goede relaties met nazi-Duitsland.

Ook Leopolds vader Leon was tussen 1947 en 1966 al burgemeester van Knokke. De sjerp omgordde hij nadat hij tien jaar eerder ook een periode in Belgisch-Congo verbleef. Hij bestudeerde er de fauna en flora in het nationale Albertpark, een voorliefde die ook Knokke later een parel zou opleveren. Léon Lippens stichtte natuurpark Het Zwin.

Knokse machtsbasis van de familie is Compagnie Het Zoute. Dat vastgoedbedrijf, opgericht in 1908, is een van de bekendste projectontwikkelaars van het land. De familie Lippens maakte van Knokke een mondaine badplaats en speelde er zelf een actieve rol in via de ontwikkeling van talloze vastgoedprojecten. De vastgoedmaatschappij ontwikkelt luxe-vastgoed aan de Belgische kust, in de Franse badplaats Hardelot en in het Zeeuwse Cadzand.

De familie Lippens is officieel al een tijdje verdwenen uit het bestuur van Compagnie Het Zoute. Broer Maurice -bekend als één van de sleutelpionnen bij fusie en val van de Belgisch-Nederlandse bankenreus Fortis/ABN Amro - is er nog erevoorzitter. Leopold was er ook al jaren geen bestuurder meer, maar er was geen enkele twijfel dat de familie achter de schermen nog aan de touwtjes trok. Midden 2018 kochten havenbaron Philippe Van de Vyvere en labomagnaat Gino De Raedt 16 procent van het Knokse bedrijf. Compagnie Het Zoute verving in mei 2020 nog CEO Philippe Demeestere door Joris Vrielynck. Het bedrijf rapporteerde voor het jaar een omzet van bijna 3 miljoen euro en 430.000 euro nettowinst. Tegenover een eigen vermogen van 11,2 miljoen staat een kortlopende schuld van 18,3 miljoen.

Een ander cruciaal zakelijk vehikel van de familie Lippens is de ruim 90-jarige holding Finasucre. Dat meldt voor het jaar 2019 een bescheiden omzet van 10 miljoen euro maar boekt ook 39 miljoen financiële opbrengsten en 27 miljoen netto winst. Het eigen vermogen van Finasucre - zeg maar de spaarpot - bedraagt een behoorlijk indrukwekkende 428,7 miljoen euro.

Rond het grootgrondbezit van de familie Lippens in en rond Knokke hing geregeld een zweem van affairisme. Het Brugse gerecht opende in januari 2020 een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging van de burgemeester en familieleden. Een forensische audit van Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid, had aan het licht gebracht dat de burgemeester aanwezig was op de debatten in de gemeenteraad over de bestemmingswijziging van woongebied in landbouwgebied. Volgens de betrokken grondeigenaars was hun potentiële bouwgrond geofferd voor de ontwikkelingsplannen op de Tolpaert-polder, gronden van de familie Lippens. In 2017 had ook oppositiepartij de burgemeester vragen gesteld over de banden tussen burgemeester en Compagnie Het Zoute. Elke beschuldiging gleed bij Leopold Lippens decennia als water van een eend.

Zijn laatste grote stunt was het aantrekken van het nieuwe trainingscomplex van topclub Club Brugge naar deelgemeente Westkapelle. De burgemeester stak niet weg dat hij open stond als locatie voor het nieuwe geplande stadion van de club mochten de juridische problemen voor de bouw in Brugge aanhouden.

Naar Leopold Lippens is ook altijd gekeken als een upper class relict met hoog entertainment gehalte. Bekendst zijn de uitspraken over de frigobox-toeristen die hij liever niet in zijn gemeente zag. Het brede publiek viel over het dedain van Lippens voor de gewone man, maar geen klachten bij de lokale Knokse middenstand. Lippens boetseerde Knokke over decennia tot wat het vandaag is: de uitblaasplek en place m'as-tu vu van oud en nieuw Belgisch geld: van ondernemers over voetballers tot celebrities. Knokke zit bij de top-5 rijkste gemeenten van het land.