Burgemeester Sint-Truiden fikste al in maart vaccins voor zichzelf en haar naasten

Een lokale klokkenluider leverde het bewijs dat CD&V-ster Veerle Heeren voorstak in de vaccinatierij. De burgemeester bevestigt noch ontkent het nieuws.

De burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) krijgt bakken kritiek omdat ze zich al in maart zou hebben laten vaccineren tegen het coronavirus. In diezelfde periode, toen prikjes in principe voor 85-plussers voorbehouden waren, zou ze ook een vaccin geregeld hebben voor haar zoon, zus, woordvoerder, kabinetsmedewerkers, vrienden en buren. Alles samen zou het om een tiental mensen gaan.

Het gerucht deed al langer de ronde in Sint-Truiden, maar werd deze week bevestigd toen een klokkenluider screenshots van het registratiesysteem deelde met de lokale nieuwswebsite Trudocs. Daarop is te zien dat Heeren op 6 maart een eerste keer werd ingeënt met het Pfizer-vaccin en dat ze op 31 maart een tweede prik kreeg. Haar zoon en zus werden op 17 maart gevaccineerd.

De burgemeester wil het nieuws bevestigen noch ontkennen en beroept zich op het medisch geheim. Ze ervoer vorig jaar vanop de eerste rij hoe venijnig het coronavirus kan toeslaan. Sint-Truiden was in de eerste golf een van de zwaarst getroffen steden van het land en haar partner lag 17 dagen in coma in het ziekenhuis nadat hij besmet was geraakt met Covid-19.

'Een sorry is op zijn plaats'

De oppositie in Sint-Truiden pikt die radiostilte niet. 'De burgemeester zou zich op zijn minst moeten verontschuldigen, want dat het gebeurd is, is zonneklaar', zegt Ludwig Vandenhove (Vooruit). 'Hoe langer deze situatie duurt, hoe minder autoriteit ze nog heeft om een stad als Sint-Truiden te leiden.'

Vandenhove maakt woensdag het dossier met een tiental screenshots over aan de gouverneur van Limburg, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). 'Het is nu aan hen om een beslissing te nemen, maar ik zou bijzonder ontgoocheld zijn als je zoiets in Vlaanderen kan doen zonder dat sancties volgen.'