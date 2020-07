Burgemeesters eisen plaats in coronacockpit op

Mondmaskers zijn bij ons verplicht op openbaar vervoer en luchthaven en in delen van het onderwijs. Er is steeds meer discussie of dat ook op alle publieke, overdekte plaatsn, zoals winkels en supermarkten, moet.

Burgemeesters grijpen een discussie over het verplichten van mondmaskers aan om hun plaats in de coronacockpit op te eisen.

Mondmaskers veroorzaken een kakofonie tussen de bestuurslagen van ons land. Via de Oost-Vlaamse interim-gouverneur Didier Detollenaere heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zijn partijgenoot Jan Vermeulen, de burgemeester van Deinze, teruggefloten.

Virologen

Vermeulen had mondmaskers verplicht in de 17 supermarkten en buurtwinkels in zijn stad. Dat was niet naar de zin van De Crem. In de discussie speelt mee dat de Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen federale topministers en regionale minister-presidenten, er vorige week voor koos geen mondmaskerplicht op te leggen op publieke, overdekte plaatsen. Daarvoor werd nochtans forse druk gezet door het collectief van virologen en epidemiologen die de regering bijstaan in de gezondheidscrisis.

De chain of command is voer voor juridische discussie. 'Onze grondwet voorziet in gemeentelijke autonomie', zegt advocaat Stijn Verbist. 'Dat betekent dat lokale besturen bevoegd zijn voor aangelegenheden van gemeentelijk belang, zoals openbare veiligheid en volksgezondheid. Ze mogen dus een strenger coronabeleid voeren, als daarvoor specifieke redenen zijn. Dat een federale minister een lokaal bestuur openlijk terugfluit voor een maatregel die blijk geeft van een grote voorzichtigheid en voorzienigheid is wel erg opmerkelijk.'

Veiligheid en gezondheid

Dat de federale overheid alles aanstuurt, komt onder druk nu de situatie normaliseert. De burgemeesters willen een deel van hun macht terug. Nathalie Debast Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) genieten burgemeesters in normale tijden een ruime bevoegdheid om de veiligheid en gezondheid te garanderen. 'Straat- en plaatsverboden, inbeslagnames... burgemeesters hebben een grote armslag', zegt Nathalie Debast van de VVSG. 'Maar in de coronacrisis is ook duidelijk afgesproken dat er eenheid van commando is, op instructie van de federale overheid en met de gouverneurs als doorgeefluik. Die afspraak komt onder druk nu we steeds meer coronamaatregelen terugdraaien en de situatie normaliseert. De burgemeesters zetten hun voet.' Opmerkelijk: drie Brusselse gemeenten hebben mondmaskerplicht. De hogere autoriteit, Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI), gedoogt die.