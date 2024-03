Burgemeesters en actiegroepen naar Raad van State tegen hoogspanningslijn Ventilus

Ze trekken ten strijde tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de Vlaamse regering vrijdag definitief goedkeurde. Met dat plan worden gronden van bestemming gewijzigd, zodat er een hoogspanningslijn op gebouwd kan worden. Zodra het gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad kunnen de beroepsprocedures opgestart worden. Het duurt gemiddeld zo'n twee jaar voor de Raad van State een uitspraak velt.

De hoogspanningsnetbeheerder Elia moet niet wachten op de uitkomst om een vergunning aan te vragen. De initiatiefnemer van Ventilus verwacht daarom voorlopig geen vertraging voor het project. De bedoeling is de vergunning begin volgend jaar rond te hebben, zodat Elia in het tweede kwartaal met de bouw kan beginnen. De hoogspanningslijn zou in 2028 klaar moeten zijn om op zee opgewekte stroom aan land te brengen en het West-Vlaamse elektriciteitsnet te versterken. De vergunning is de laatste stap in het administratieve proces, al is ook daartegen nog beroep mogelijk, bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.