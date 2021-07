Burgemeesters houden vast aan njet voor Tommorowland

75.000

Volgens de huidige coronamaatregelen ligt het maximale aantal bezoekers buiten op 400. Speciaal om festivals als Tomorrowland en Pukkelpop te laten plaatsvinden, worden vanaf 13 augustus grote festivals met een limiet van 75.000 bezoekers mogelijk. Baert en Callaerts werpen op dat die regeling nog niet in een wettelijk kader gegoten is in de vorm van een ministerieel besluit, wat Verlinden dan weer een 'vreemd argument' vindt.

Callaerts wees ook al op de epidemiologische situatie, waar we ondanks instortende besmettingscijfers waakzaam voor moeten blijven. 'Tomorrowland is hier al jaren thuis en we hopen dat we het in 2022 terugzien. Maar nu komt het te vroeg, op een moment waarop de epidemiologische situatie nog niet volledig onder controle is en we ook nog geen zekerheid hebben dat dat wel zo zal zijn eind augustus', klonk het.