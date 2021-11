Buurtbewoners in verweer tegen stadion Club Brugge

Een beroepsprocedure van buurtbewoners tegen het nieuwe stadion van Club Brugge overschaduwt de opsteker over een akkoord tussen de stad, Club en Cercle Brugge.

Club Brugge kreeg maandag goed en slecht nieuws te verwerken in het netelige stadiondossier. Bronnen rond het stadsbestuur meldden aan De Tijd dat buurtbewoners van de Olympiasite hun verzet tegen het nieuwe stadion voortzetten. Ze zouden een beroepsprocedure zijn begonnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV). Club Brugge noch de Raad zelf wil dat nieuws voorlopig bevestigen.

Na een jarenlange procedureslag kreeg Club Brugge begin vorige maand groen licht voor zijn nieuwe stadion van de Vlaamse regering. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zetten hun handtekening onder een omgevingsvergunning voor de stadionsite in de Brugse deelgemeente Sint-Andries.

Partijen krijgen in principe 45 dagen de tijd om zo'n vergunning aan te vechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV). Dat buurtbewoners die procedure nu inzetten, is geen verrassing. Via crowdfunding hadden ze eerder al 15.000 euro opgehaald om de juridische kosten te dekken. Ook bij Club Brugge hielden ze met die optie rekening. Een procedure bij de RvV neemt al snel zes maanden tot een jaar in beslag.

Cercle Brugge

Een ander struikelblok in het Brugse stadiondossier, het bieden van zekerheid over de infrastructuur voor Cercle Brugge, is mogelijk wel van de baan. De stad Brugge, Cercle en Club Brugge hebben een schriftelijk akkoord dat Cercle de komende jaren de nodige zekerheid biedt.

We laten Cercle niet in de kou staan. Franky Demon Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening

Cercle kon in principe vanaf 30 juni 2023 niet langer in het Jan Breydelstadion spelen, want dan loopt de gebruikersovereenkomst af. In samenspraak met de stad Brugge werd Cercle daarom een nieuw stadion beloofd langs de Blankenbergse Steenweg, maar over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor die site loopt nog een procedure bij de Raad van State. Bij een njet van de Raad belooft de stad het dossier in handen te nemen.

'We laten Cercle niet in de kou staan', zegt de Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). 'Als de Raad van State nee zegt, zal de stad een nieuw RUP indienen voor de site langs de Blankenbergse Steenweg. We blijven duwen voor die optie. Zolang dat dossier loopt, hebben we met beide clubs afgesproken dat Cercle voorlopig in het nieuwe stadion van Club kan spelen.'