CD&V'ers bekritiseren afschaffing opkomstplicht

De afschaffing van de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen is volgens verschillende CD&V'ers de verkeerde keuze. 'De thermometer weggooien omdat je de uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch', stelt Hendrik Bogaert.

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert tweet dat hij net een grote voorstander is van de opkomstplicht. 'Dat houdt lokale gemeenschappen samen, betrekt mensen bij het bestuur en omgekeerd. De thermometer weggooien omdat je de uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch. Typisch een idee van de elite van de liberal democracy. Een mooier en hoger principe is dat elke mens telt.'