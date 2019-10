CD&V haalt derde ministerpost binnen

CD&V haalt een derde ministerpost binnen en schuift zo goed als zeker partijvoorzitter Wouter Beke, minister Hilde Crevits en Benjamin Dalle, de directeur van de studiedienst naar voren.

Bij de verschillende regeringspartijen bogen de leden zich dinsdagavond over de inhoud van het Vlaams regeerakkoord. Daarover was de nodige commotie, want de leden hadden pas enkele uren voor de start van de congressen de tekst van het regeerakkoord waarover ze groen licht moesten geven.

Net voor de partijcongressen bogen de partijvoorzitters zich over de verdeling van de portefeuilles. Op basis van haar zetelaantal had N-VA recht op vijf ministers en CD&V en Open VLD elk op twee ministers. De verwachting was dat CD&V naast de ministerportefeuilles ook de voorzitter van het Vlaams Parlement zou mogen leveren.

De N-VA koos er uiteindelijk voor een ministerportefeuille op te geven in ruil voor het voorzitterschap van het parlement. De partij had weinig interesse om een minister uit Brussel te leveren, wat verplicht is in de Vlaamse regering. Voor Cieltje Van Achter, de schoondochter van Geert Bourgeois, gaat zo de deur dicht. Die Brusselminister belandde bij CD&V, die drie ministerportefeuilles binnenhaalt.

CD&V schuift voor die drie pisten huidig partijvoorzitter en federaal minister Wouter Beke en Vlaams minister Hilde Crevits naar voren, vernam De Tijd. De Brusselaar wordt Benjamin Dalle, huidig directeur van de studiedienst.

Die verdeling moet wel nog worden goedgekeurd. Intern was er veel commentaar op de mogelijkheid dat Beke, na een kort federaal ministerschap, naar de Vlaamse regering overstapt.