CD&V haalt uit naar mobiliteitsbeleid Ben Weyts (N-VA)

CD&V heeft kritiek op het beleid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij toont te weinig ambitie in de strijd tegen files, klinkt het in een kritiek van vier Vlaamse CD&V-parlementsleden.

'Er is veel communicatie op zondag Bendag, maar resultaten op het terrein zien we niet', klinkt de kritiek van CD&V, dat samen met N-VA en Open VLD de Vlaamse regering vormt.

De CD&V-leden van de commissie mobiliteit en openbare werken (Dirk de Kort, Martine Fournier, Karin Brouwers en Lode Ceyssens) hebben kritiek op het 'gebrek aan visie en voortgang' in het huidige mobiliteitsbeleid. Zo is er nog steeds geen mobiliteitsplan, klagen de vier aan. 'Zonder plan, zonder visie kan je de mobiliteitsproblemen niet oplossen. Het lijkt wel of het urgentiegevoel ontbreekt. Dit moet ambitieuzer', aldus Vlaams parlementslid Dirk De Kort.