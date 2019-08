CD&V in diepe crisis, toont interne bevraging

De resultaten van de interne bevraging van de 'twaalf apostelen' - een werkgroep van CD&V - zijn niet mals. Dat blijkt uit de voorlopige documenten die De Standaard mocht inkijken van een rapport dat in september uitkomt.

De werkgroep heeft partijtoppers, parlementsleden en militanten ondervraagd in een eerste ruwe verzameling van reacties. De kritiek die naar voren komt is vernietigend.

Zo krijgen partijtoppers als Joke Schauvliege, Kris Peeters en Pieter De Crem het verwijt 'te weinig begeesterend' te zijn. Daarnaast zijn ze vaak een 'mismatch' in hun rol in de regering. Verder is de wijze waarop de partij tot de lijstvorming komt niet transparant en weinig vernieuwend.