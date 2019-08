CD&V legt kilometerheffing op formatietafel

CD&V heeft in de gesprekken voor de opmaak van een Vlaams regeerakkoord de slimme kilometerheffing weer op tafel gelegd. Dat is woensdag te horen bij verschillende onderhandelaars. N-VA is de voornaamste tegenstander.

Het aantal lichte vrachtwagens neemt hand over hand toe, onder meer door het grote succes van e-commerce. In 2017 reden er al bijna een half miljoen rond. N-VA wil voorlopig niet weten van een heffing voor lichte vracht, onder meer omdat daarmee de kleine zelfstandige zou worden getroffen.

De partij kant zich meer in het algemeen tegen het idee dat autorijden duurder moet worden. In de startnota van de informateur is te lezen dat het wagenpark voortaan volgens de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) zou worden belast. Sectorfederatie Febiac concludeerde daaruit dat de BIV voor een kleine stadswagen met benzinemotor zou stijgen van 114 naar 231 euro. Voor een benzinewagen in de compacte middenklasse zou dat zelfs van 357 naar 850 euro gaan.