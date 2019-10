CD&V maakt zich op voor open race

Het wordt dus een echte strijd, de verkiezing van de opvolger van Wouter Beke. Geen voorspelbare kroning van de kandidaat van het establishment. Dat Vincent Van Peteghem zichzelf lanceert, is geen verrassing. Bij het grote publiek is de burgemeester van De Pinte nauwelijks bekend, maar zijn draagvlak in de partij is groot. Hij toonde zich in twee jaar een geloofwaardig parlementslid en hij hield ook de pen vast van het verkiezingsrapport dat de twaalf apostelen opstelden na de verkiezingsnederlaag van 26 mei. Dat rapport was scherp naar CD&V-normen, maar verre van dodelijk. Met geen enkele partijtopper werd afgerekend, waardoor Van Peteghem geen bruggen opblies. Hij lijkt de favoriet, maar heeft geen gewonnen spel. Velen vragen zich af of hij niet te veel een klassieke CD&V-voorzitter wordt in plaats van de grote vernieuwer.