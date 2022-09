Na een rampweek pept CD&V zichzelf op met de gedachte dat Vlaanderen nu gezien heeft wie echt voor de gezinnen vecht. Dat amper 100 dagen na de blijde intrede van Sammy Mahdi twijfel rijst over diens gezag en slaagkansen, is een domper. ‘Het probleem is dat CD&V gewoon niet weet welke partij ze wil zijn.’