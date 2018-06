CD&V schroeit zijn vingers aan Facebook

CD&V heeft meer dan 10.000 Indiase fans op haar Facebookpagina. Een gevolg van een advertentieblunder, zegt de partij. Maar een externe consultant claimt dat er een strategie achter schuilde.

Wie de Facebook-pagina’s van CD&V en de N-VA naast elkaar legt, ziet meteen dat de christendemocraten nog een heuse inhaalspurt te gaan hebben. Vier maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn er 36.000 CD&V-fans op Facebook. De N-VA heeft er 120.000.

Bovendien schroefden de christendemocraten hun aantal fans op in het buitenland, achterhaalde het weekblad Knack. Van de 36.000 fans zijn er meer dan 10.000 afkomstig uit India. Die zijn verloren voor de verkiezingen. Een zakenman uit India levert geen stem op.

Over hoe die Indiase fans tot bij CD&V zijn geraakt, waren analisten het gisteren snel eens. Ofwel is er bij de partij geblunderd met advertenties op het sociaal medium, ofwel gaat het om kwaad opzet, waarbij de partij bijvoorbeeld likes gekocht heeft. Dat was onder meer de mening van Reinout Van Zandycke, die enkele lokale CD&V-kandidaten adviseert.

Snel door het stof

De partijtop van CD&V ging snel door het stof en erkende dat het om een interne blunder ging. ‘Dit is een beginnersfout’, zei communicatiedirecteur Tom Schiettecat. Twee Engelstalige berichten, met standpunten van vicepremier Kris Peeters over de diamantsector en de Antwerpse haven, zouden als advertentie gericht zijn op iedereen met interesses in diamant, de haven en Antwerpen.

Het is fout gelopen met de geografische afbakening van de advertenties, stelt Schiettecat. Die was niet specifiek genoeg, waardoor ze in India een hoge vlucht namen. ‘Daarover zijn nu intern afspraken.’

Maar daarmee was de kous niet af. Op sociale media merkten marketeers op dat de uitschuiver al te fel was. ‘Theoretisch kan het, maar het is erg onwaarschijnlijk’, aldus Van Zandycke. CD&V verzweeg ook dat ze voor haar sociale accounts acht maanden geleden een externe consultant inhuurde.

Die consultant is Gert Van Mol, in het verleden onder meer crisismanager van het teloorgegane Life!tv. Hij claimt dat de berichten deel uitmaakten van een strategie van de partij om via Facebook een internationaal publiek op te bouwen. ‘De partij huurde me in om de sociale media te besturen en ministers en staatssecretarissen te adviseren’, aldus Van Mol aan De Tijd. ‘Ze stelde vast dat ze achterliep op de sociale media en wilde haar bereik op een intense manier opkrikken.’

Het was de bedoeling om advertenties te richten op christendemocraten uit naburige landen. Gert Van Mol Voormalig CD&V-consultant

Van Mol stelde voor om de pagina om te bouwen naar een platform voor een ‘internationale familie’ van christendemocraten. Het idee was om advertenties te richten op christendemocraten uit naburige landen. De partij ging daarin mee, beweert hij.

Zo kwamen er advertenties over de ontmoeting van de Duitse bondskanselier Angela Merkel met CD&V-voorzitter Wouter Beke, speciaal gericht op Facebook-fans van Merkels CDU. Er waren soortgelijke campagnes rond de Nederlandse CDA en de handelsmissie van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem naar Canada. Zij hadden allemaal buitenlanders als publiek. Het verklaart waarom er ook meer dan duizend Duitse fans zijn op de pagina van CD&V.

Ronselcampagne

De christendemocraten bevestigen de samenwerking met Van Mol en het bestaan van de berichten. ‘We hebben op de sociale media gecommuniceerd over zulke evenementen’, aldus Schiettecat. Maar hij ontkent dat er een strategie was om een internationaal publiek uit te bouwen.

‘We willen op sociale media kiezers bereiken in Vlaanderen en Brussel’, gaat hij voort. Een internationale ronselcampagne past daar niet in. Van Mol stelt nochtans dat CD&V aanvankelijk enthousiast was, maar koudwatervrees kreeg nadat het bericht over Peeters viraal ging.

Hij wijt de populariteit aan de timing. Net in die periode schreef de Indiase pers over de van oorsprong Antwerpse diamantair Nirav Modi, die op de vlucht was voor een fraudezaak. Alles wat Antwerps was, was ‘hot’ in India. ‘Op de pagina van CD&V stonden toen foto’s van Peeters, bij de baby van Kai-Mook, een Indiase olifant’, zegt Van Mol.