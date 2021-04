CD&V stuurt Joke Schauvliege naar Grondwettelijk Hof

CD&V schuift de gevallen Vlaamse minister Joke Schauvliege naar voren als kandidaat voor het Grondwettelijk Hof. Dat bericht in De Standaard is ons bevestigd.

Schauvliege liep al langer in beeld om Trees Merckx-Van Goey, die op pensioen gaat, op te volgen als rechter bij het Grondwettelijk Hof, want het zitje bleef in handen van de christendemocraten. Maar CD&V-voorzitter Joachim Coens liet niet in zijn kaarten zien.