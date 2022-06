Dat minister van Omgeving Zuhal Demir het gelobby van de Boerenbond rond de rode landbouwbedrijven laat onderzoeken, lijkt een nieuwe oorlogsverklaring aan het adres van de Vlaamse coalitiepartner CD&V. 'Het enige dat ik echt hoop, is dat het niet de bedoeling is een heksenjacht tegen onze landbouwers te openen', zegt CD&V-voorzitter in spe Sammy Mahdi.