CD&V wil rookverbod in publieke buitenruimtes met kinderen

Op termijn zou het best zijn dat de publieke buitenruimte helemaal rookvrij is, vindt CD&V.

CD&V mikt onder meer op de omgeving rond scholen, bus- en tramhaltes en speelpleintjes. 'Zien roken, doet roken. We willen bereiken dat er echt een rookvrije generatie komt.'

Vandaag is het al verboden te roken in openbare binnenruimtes, zoals openbare gebouwen, scholen en het openbaar vervoer. De Vlaamse CD&V-Parlementsleden Maaike De Rudder en Katrien Schryvers pleiten nu bijkomend voor een rookverbod in publieke buitenruimtes, minstens op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen. 'Zo zijn we er zeker van dat in heel Vlaanderen die omgevingen rookvrij zijn, en niet enkel in bepaalde gemeenten.'

Verschillende lokale besturen hebben nu al maatregelen genomen om roken te weren op plaatsen waar kinderen komen. 'Maar het gaat daarbij om vrijblijvende initiatieven en de regels over waar wel en waar niet mag worden gerookt verschillen heel sterk over het grondgebied', argumenteren De Rudder en Schryvers. 'Dat veroorzaakt veel onduidelijkheid en ad-hocbeleid. Met ons voorstel willen we één duidelijke regel opleggen voor publieke ruimtes in heel Vlaanderen.'

Op termijn zou het best zijn dat de publieke buitenruimte helemaal rookvrij is. Maaike De Rudder & Katrien Schryvers Vlaamse Parlementsleden CD&V

De CD&V'sters zien hun voorstel als een eerste stap. 'Op termijn zou het best zijn dat de publieke buitenruimte helemaal rookvrij is. Door dat nu al te doen voor zones waar veel kinderen en jongeren komen, vermijden we in heel Vlaanderen op die plaatsen niet alleen passief roken, maar ook dat ze door rookgedrag te zien ook zelf de stap zetten.'