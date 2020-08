CEO's eisen meer wetenschap en techniek in secundair onderwijs

​Het bedrijfsleven trekt aan de alarmbel over nieuwe eindtermen in het onderwijs.

Tweeëndertig CEO’s en prominenten uit de bedrijfswereld mengen zich in het debat over de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. Ze doen dat in De Tijd in een open brief die uitgaat van het STEM-platform, het adviesorgaan dat de Vlaamse regering bijstaat om wetenschappelijke en technische opleidingen aantrekkelijker te maken.