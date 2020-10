CM van alle ziekenfondsen actiefst in contacttracing

De Vlaamse regering legde de contactopsporing in handen van een consortium van callcenters en ZGP Intermut, de conferentie van de mutualiteiten. Dat contract loopt tot eind november. In de maanden mei-juni-juli factureerde dat consortium al 11 miljoen euro voor het contactonderzoek aan de Vlaamse overheid.

Het geld vloeide voor twee derde naar de callcenters, die op dit moment al bijna 1.000 contactopspoorders in dienst hebben. Een kwart is voor de ziekenfondsen en 8 procent voor KPMG, dat de projectleiding op zich neemt.

De vijf ziekenfondsen hebben tot nu toe voor 2 miljoen euro kosten aangerekend. Van dat geld kwam bijna 75 procent bij de christelijke mutualiteit (CM) terecht. De andere vier moeten het stellen met een kwart van het geld. 'CM is de grootste mutualiteit en neemt ook een coördinerende rol op in de contacttracing', zegt Dieter Herregodts van CM.

CM is de grootste mutualiteit en neemt ook een coördinerende rol op in de contacttracing.

Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin, die er Beke over bevroeg in het Vlaams Parlement, wil evenwel volledige klaarheid over de gunning van dat geld aan de CM. 'De verzuiling is terug van nooit weggeweest, en de N-VA-beleidsdeelname heeft dat niet kunnen verhinderen', zegt hij.