Carina Van Cauter in poleposition als Oost-Vlaams gouverneur

Als de liberalen de opvolger van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers mogen aanwijzen, dan heeft Carina Van Cauter de beste papieren. Dat is te horen in kringen van de Oost-Vlaamse liberalen.

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers wordt in oktober 65 jaar en mag geen verlengingen spelen, zo bevestigde onlangs Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Jan Briers was de ‘onafhankelijke’ die de N-VA naar voren had geschoven, tot frustratie van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die na het overlijden van André Denys het gouverneurschap in de provincie Oost-Vlaanderen graag in blauwe handen had gehouden.

Er ligt nu een claim van Open VLD op het Oost-Vlaams gouverneurschap, als Briers eind dit jaar het provinciehuis moet verlaten.

In de coulissen houdt Sas van Rouveroij zich aanbevolen, want Herman De Croo lijkt maar geen aanstalten te maken om zijn zitje in het Vlaams Parlement af te staan, waardoor de terugkeer van Van Rouveroij naar het Vlaams Parlement uitblijft. Die afspraak over een wissel was naar verluidt onder de Oost-Vlaamse liberalen gemaakt, maar Van Rouveroij kan dat niet afdwingen.

De rol van Van Rouveroij, die jarenlang voor Open VLD eerste schepen was in Gent en ook even fractieleider in het Vlaams Parlement was, lijkt uitgespeeld.

Beste kaarten

Bij de Oost-Vlaamse afdeling van Open VLD luidt het dat Carina Van Cauter in poleposition staat om Jan Briers eind dit jaar op te volgen.

Zij zit sinds 2007 in de Kamer, maar ze begon haar politieke carrière in 2000 als provincieraadslid, en was later ook gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. ‘Ze heeft het geknipte profiel en lijkt het ook graag te willen doen. Ze heeft de beste kaarten’, zegt een prominente Oost-Vlaamse liberaal.

Er wordt gefluisterd dat er binnen de Oost-Vlaamse afdeling, in het kader van het gepuzzel over de lijstvorming voor de komende verkiezingen, al afspraken zijn gemaakt dat Van Cauter de nieuwe Oost-Vlaamse provinciegouverneur wordt. Al wordt erop gewezen dat de puzzel niet echt gelegd kan worden, zolang niet duidelijk is of Matthias De Clercq de nieuwe burgemeester van Gent wordt, of niet.

Vel van de beer

Vanuit de Melsensstraat, waar het hoofdkwartier van Open VLD is gevestigd, wordt het Oost-Vlaams bedissel hoe dan ook sceptisch bekeken. Volgens Open VLD nationaal wordt het vel van de beer best niet verkocht, zolang die niet is geschoten.

Er doen immers hardnekkige geruchten de ronde dat de N-VA de post van Oost-Vlaams provinciegouverneur misschien toch in eigen handen wil houden.

En zelfs al kunnen de liberalen de opvolger van Briers leveren, dan nog lijkt voorzitter Gwendolyn Rutten zich niet gebonden te voelen door afspraken die in Oost-Vlaanderen zijn bedisseld. De aanduiding van de provinciegouverneur is een prerogatief van de voorzitster, wordt opgemerkt.