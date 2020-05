Caroline Pauwels herverkozen tot rector VUB

Caroline Pauwels volgt zichzelf op als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Ze haalde een gewogen meerderheid van 91 procent.

Eind februari werd al duidelijk dat Caroline Pauwels (55) zichzelf zou opvolgen. Ze had geen tegenkandidaten.

Dinsdag om elf uur maakte de universiteit de resultaten bekend. Pauwels haalde een gewogen meerderheid van 91 procent van de professoren, de studenten en het personeel. Pauwels reageerde geëmotioneerd. 'Mijn eerste woorden zijn natuurlijk van grote dank ten opzichte van een genereuze VUB-gemeenschap en van blijdschap en ontroering. Met één kandidaat is het misschien gemakkelijker, maar de score was voor mij toch een zorg. Dat zovelen zich hebben uitgesproken is een mooi geschenk.'

Het rectoraat is geen walk in the park. Caroline Pauwels Rector VUB

Pauwels zal voor een tweede en laatste termijn van vier jaar de Brusselse universiteit leiden. 'Het rectoraat is geen walk in the park', zei ze in haar dankwoord. Ze verwees naar de aanslagen in Brussel en de coronacrisis. Bovendien strijdt Pauwels tegen kanker. Ondanks de ziekte ging ze toch voor het mandaat, vanuit een gretigheid voor het leven. 'Die momenten hebben duidelijk gemaakt wat de taak van een universiteit is. We moeten iedere dag het verschil kunnen maken.'

Enige vrouwelijke rector

Pauwels is sinds 1998 hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is een aanwezige stem in het publieke debat en zette de VUB op de kaart als een uitgesproken Brusselse en multiculturele universiteit. Pauwels is de enige vrouwelijke rector van de vijf Vlaamse universiteiten.

Ze wil blijven focussen op drie grote werven: de humanistische traditie van de universiteit, de digitale revolutie en duurzaamheid. Pauwels werd onlangs verkozen tot Corporate Social Responsibility-leidinggevende van het jaar. Met de universiteit wil ze een steentje bijdragen bij het behalen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.