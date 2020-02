Caroline Pauwels volgt zichzelf wellicht op als rector VUB

Huidig VUB-rector Caroline Pauwels (55) zal geen tegenkandidaten hebben bij de rectorverkiezingen in april. Daarmee is het zo goed als zeker dat ze zichzelf opvolgt voor een tweede termijn.

Tot donderdag konden kandidaten voor het rectorschap zich melden. Omdat niemand anders dat deed, lijkt Pauwels' tweede en laatste termijn van vier jaar als rector verzekerd. In januari maakte ze haar kandidatuur bekend. Niet vanzelfsprekend, want Pauwels vecht momenteel tegen kanker. 'De therapie gaat door, maar ik verdraag ze goed', zei ze toen.

Pauwels is sinds 1998 hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is een aanwezige stem in het publieke debat en zette de VUB op de kaart als een uitgesproken Brusselse en multiculturele universiteit. Pauwels is de enige vrouwelijke rector van de vijf Vlaamse universiteiten.