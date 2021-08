Cathy Berx vernietigt deel privatiseringsplan Antwerps Zorgbedrijf

Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) heeft op voorzet van de vakbonden en de PVDA een deel van de privatiseringsplannen van het Antwerps Zorgbedrijf vernietigd. Eerst moet het Vlaams decreet worden gewijzigd.

De privatisering van het Zorgbedrijf, een première in Vlaanderen, is nog niet rond. Het Vlaams Parlement moet eerst een decreetswijziging goedkeuren, waardoor publieke welzijnsinstellingen een private rechtsvorm kunnen aannemen, voor het Antwerps Zorgbedrijf de horeca- en dienstenchequeactiviteiten kan doorschuiven naar vennootschapsstructuren.

De beslissing van de raad van bestuur van het Zorgbedrijf vooruit te lopen op de verwachte goedkeuring van de decreetswijziging en al nieuwe vennootschappen op te richten is op vraag van de vakbonden en de PVDA vernietigd door Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V). De redelijkheid in het proactief handelen is overschreden, luidt het. Want het is nog zeker tot oktober wachten voor het Vlaams Parlement het decreet zal wijzigen.

De vernietiging van deze besluiten betekent niet dat de plannen om onze zorg te verbeteren moeten worden opgeborgen. Johan De Muynck CEO Antwerps Zorgbedrijf

De CEO van het Antwerps Zorgbedrijf Johan De Muynck legt zich neer bij het vernietigingsbesluit, maar ziet geen onoverkomelijke problemen om de privatiseringsplannen uit te voeren. 'De vernietiging van deze besluiten betekent niet dat de plannen om onze zorg te verbeteren moeten worden opgeborgen. Wel dat Zorgbedrijf Antwerpen en het OCMW eerst de decretale besluitvorming moet afwachten voor de oprichting van de vennootschappen een feit kan zijn. Deze vernietiging hoeft zelfs het proces niet nodeloos te vertragen', klinkt het.

De essentie Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx vernietigt de beslissing van het Antwerps Zorgebedrijf activiteiten onder te brengen in vennootschappen.

Het Vlaams Parlement moet een decreetswijziging goedkeuren voor het Zorgebedrijf kan voortgaan met de privatiseringsplannen.

Het vernietigingsbesluit betekent niet dat het terug naar af is. Het gros van de operatie kreeg al groen licht.

Privatiseringsplannen

Het vernietigingsbesluit betekent niet dat het terug naar af is. Het gros van de operatie is al goedgekeurd. Alles wat te maken heeft met de kernactiviteiten van het Zorgbedrijf - de rusthuizen, de thuiszorg, de gezinszorg, de dienstencentra en de serviceflats - wordt ondergebracht in vzw-structuren. Die besluiten zijn genomen en niet vernietigd.

Alleen de beslissing de horeca- en de dienstenchequeactiviteiten onder te brengen in vennootschappen, zoals de fiscus had voorgesteld, is vernietigd. Het gaat om activiteiten waarbij zo'n 700 personeelsleden betrokken zijn. Zij moeten afwachten, hoe het verder gaat. Door de overheveling van die activiteiten in vennootschappen moest het Zorgbedrijf minder patronale bijdragen betalen en konden de arbeidsomstandigheden van de werknemers worden verbeterd. Maar ook die plannen gaan het vriesvak in.

Zorgbedrijf Antwerpen beheert 46 dienstencentra, 3.500 serviceflats en 19 woon-zorgcentra in het Antwerpse. Om te profiteren van schaalvergroting wil het Zorgbedrijf zijn activiteiten uitbreiden naar heel Vlaanderen. Daarvoor doet het Zorgbedrijf een beroep op private investeerders. Vorig jaar begonnen exclusieve gesprekken met het Vlaams publieke investeringsvehikel PMV. Ook de beursgenoteerde zorgvastgoedgroep Aedifica en de rusthuisuitbater Vulpia maken deel uit van het consortium rond PMV.

Koudwatervrees