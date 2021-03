Çavaria stelt zich burgerlijke partij in vermoedelijk homofobe moordzaak

Als er effectief sprake is van homohaat, is dat het tweede dodelijke incident in België.

Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van de lgbti+-gemeenschap, stelt zich burgerlijke partij na de moord van afgelopen zaterdag in Beveren. Vermoedelijk is er sprake van homofobe motieven. 'Hiermee wordt onze hele gemeenschap geviseerd.'

Afgelopen zaterdag werd in het Oost-Vlaamse Beveren het lichaam van een man aangetroffen in een park. Alles wijst erop dat de man met geweld om het leven is gebracht. Volgens Het Laatste Nieuws werd hij via een datingapp in de val gelokt en opgewacht door drie vermoedelijke daders.

Hij zou het slachtoffer geworden van zijn homohaat, maar dat kan het Oost-Vlaamse parket nog niet bevestigen. Wel is bekendgemaakt dat enkele verdachten zijn opgepakt op verdenking van moord. Het motief wordt onderzocht en alle pistes liggen momenteel nog open, zegt het parket. Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van de lgbti+-gemeenschap, stelt zich burgerlijke partij in de zaak.

Er moet voldoende aandacht zijn voor de verzwarende motieven van de daders. Daar willen wij over waken. Lozano Lafertin Coördinator inhoudelijke werking bij Çavaria

'Het is echt afschuwelijk', zegt Lozano Lafertin, coördinator inhoudelijke werking bij Çavaria. 'Namens de hele community stellen wij ons burgerlijke partij. Hiermee wordt niet één persoon geviseerd, maar onze hele gemeenschap.' Door zich burgerlijke partij te stellen wil Çavaria nauwer betrokken worden bij het onderzoek en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. 'Er moet voldoende aandacht zijn voor de verzwarende motieven van de daders. Daar willen wij over waken', zegt Lafertin. De organisatie zegt contact op te nemen met het gelijkekansencentrum Unia over de zaak, maar verder het proces af te wachten.

Drempels

Het gaat mogelijk om het tweede dodelijke slachtoffer van homohaat in ons land en het eerste in Vlaanderen. In 2012 werd in Luik de 32-jarige Ihsane Jarfi vermoord. Drie daders werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor moord en de vierde kreeg 30 jaar cel voor doodslag, telkens met homofobie als verzwarende omstandigheid.

90% lgbti-haat Volgens Çavaria is 90 procent van de lgbti-gemeenschap al het slachtoffer geweest van verbaal, emotioneel of fysiek geweld.

Er bestaan amper cijfers over lgbti-foob geweld in België, en de beschikbare cijfers zijn volgens Lafertin irrelevant. 'Er wordt maar een fractie van de incidenten gemeld. Daarvoor zijn er nog te veel drempels voor de slachtoffers. Maar zeker is wel dat 90 procent van de lgbti-personen ooit het slachtoffer wordt van verbaal, emotioneel of fysiek geweld.'