Centenkwestie vertraagt start Jambon I

Een ware marathon is het vormen van een coalitie met de N-VA, CD&V en Open VLD intussen geworden. Op 13 augustus begon Jan Jambon (N-VA) aan zijn formatieopdracht en de finish is nog steeds niet bereikt.

Woonbonus

Onder meer het plan om de woonbonus af te schaffen en de registratierechten op de aankoop van de gezinswoning te verlagen gaf de onderhandelaars hoofdbrekens. Over enkele andere zaken - zoals de sjerp voor de burgemeesters - werd wel een compromis bereikt. Elke burgemeester kan voortaan kiezen of hij bij officiële plechtigheden een driekleur of een geel-zwart lint draagt.

Veel relevanter voor de lokale politiek is dat de opkomstplicht bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen verdwijnt. Ook met de lijststem wordt bij lokale verkiezingen komaf gemaakt. Vlaanderen schakelt ook over op het Waalse systeem voor de aanduiding van de burgemeester. De burgemeesterssjerp gaat automatisch naar de persoon die bij de grootste partij van de coalitie de meeste stemmen heeft gehaald. In de praktijk is dat geen revolutie. De grootste partij kan nog altijd buitenspel gezet worden.