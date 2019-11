Cijferoorlog over centen voor cultuur

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) komt er na een rekenrondje door zijn administratie op uit dat het cultuurbudget in 2020 met 200.000 euro stijgt. Ondanks de besparingen, dus. Maar volgens ex-voorzitter van de commissie Cultuur Bart Caron wordt er geschoven met kredieten, een klassieke truc om de begroting op te smukken.

Hoeveel wordt nu gesneden in het Vlaamse cultuurbudget? Minister-president Jan Jambon, bevoegd voor Cultuur, verraste in zijn parlementaire toelichting bij de besparingen met de stelling dat er geen knip komt in het cultuurbudget.

‘Dit jaar verwacht ik te kunnen afkloppen op een totaalbudget van 482,4 miljoen en voor volgend jaar op 482,6 miljoen.’ 200.000 euro in de plus dus. ‘Laat het duidelijk zijn dat het totaalbudget, ondanks de besparingen, dus nominaal niet daalt.’

De besparingen van 6 procent - met uitzondering van grote cultuurhuizen die maar de helft van die inspanningen moeten doen - blijven wel degelijk overeind. Maar Jambon wijst ook op nieuw beleid dat het totale plaatje op peil houdt.

Moeilijk

Jambon zwaait met 15 miljoen euro extra investeringen in infrastructuur, maar eigenlijk is het maar 5 miljoen. Bart Caron, ex-voorzitter commissie Cultuur in het Vlaams Parlement

Het exacte cultuurbudget is niet in één begrotingslijntje te vatten. Dat maakt het moeilijk de volledige bedragen te berekenen. Bart Caron, ex-voorzitter van de commissie Cultuur in het Vlaams Parlement, sloeg aan het rekenen nadat de heisa afgelopen weekend was uitgebroken. Hij kwam uit op een budget van 508 miljoen euro in 2020, 10 miljoen minder dan in 2019. De regering bespaarde volgens Caron 22 miljoen, om ook voor 12 miljoen nieuwe maatregelen te nemen.

Caron komt om een simpele reden tot een ander cijfer. In het bedrag van Jambon zijn de apparaatskredieten niet meegenomen, het geld dat dient voor de werking en de lonen van de ambtenaren op het departement Cultuur, Jeugd en Media. ‘Die bedragen in 2020 25 miljoen euro. Het plaatje klopt voor volgend jaar. Maar in 2019 zijn die kredieten 27,2 miljoen euro, waardoor de rest van het budget ruim 490 miljoen bedraagt, en niet 482 zoals Jambon beweert.’