Claire Tillekaerts, de vrouw die de Vlaamse export op de kaart zette

De pensioenhond is al besteld: het vertrek van Claire Tillekaerts als CEO van Flanders Investment & Trade (FIT) is onomkeerbaar.

Claire Tillekaerts vertrekt volgende zomer na meer dan 15 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Vlaamse exportpromotiedienst Flanders Investment & Trade (FIT). Dus heeft ze een nieuwe hond besteld.

'Ik had al eerder willen stoppen, maar corona gooide roet in het eten', zegt Tillekaerts tijdens een handelsmissie in Zweden, die ze de voorbije dagen samen met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deed.

Tillekaerts wordt in februari 65 en mag dan met pensioen, maar ze gaat nog door tot eind juni 2022. De komende weken publiceert de Vlaamse regering de vacature waarmee de zoektocht naar een opvolger voor Tillekaerts in gang wordt geschoten.

De Gentse juriste is al meer dan 15 jaar het gezicht van de organisatie die het Vlaamse bedrijfsleven helpt bij het vinden van buitenlandse klanten en Vlaanderen in het buitenland aanprijst als ideale investeringslocatie.

De wereld rond

Als CEO van FIT reisde Tillekaerts de hele wereld rond. Ze is net terug van de zending naar Zweden en vertrekt komend weekend vanaf Brussels Airport naar de Vlaamse Week op de wereldtentoonstelling in Dubai. Daarna volgen voor het einde van het jaar nog een reeks buitenlandse bezoeken. Allemaal om het Vlaamse bedrijfsleven in het buitenland in de verf te zetten.

Ze heeft sinds september de draad weer opgepakt die vorig jaar door de coronacrisis abrupt op de grond viel. In plaats van bijna vijf maanden per jaar voor FIT onderweg te zijn, zat ze plots thuis. Samen met haar man, de componist en dirigent Dirk Brossé. Maar dat beviel - gegeven de omstandigheden - wonderwel. 'Ik heb de kookboeken van Pascale Naessens en Sandra Bekkari netjes uit gekookt', zei ze daar een jaar geleden over in De Tijd.

Rust en stabiliteit

Tillekaerts werkte twintig jaar als advocaat aan de Gentse balie. Die baan combineerde ze met lesgeven aan de Universiteit Gent. De Hogeschool Gent vroeg haar in 2001 de juridische dienst van de onderwijsinstelling op te richten, waarna ze in 2006 overstapte naar Flanders Investment & Trade.

Tillekaerts wist op prinselijke handelsmissies haar activiteiten en medewerkers vakkundig buiten elke politieke discussie te houden: ze moesten focussen op de gesprekken met buitenlandse investeerders.

Daar bracht ze rust en stabiliteit bij de ontbolsterende buitenlandse investeringsmagneet en exportstimulator die FIT is. Waarnemers wijzen erop dat FIT onder haar leiding in hoog tempo geprofessionaliseerd is.

Buitenlandse handel is in België altijd een communautair en politiek zwaar beladen onderwerp. Maar Tillekaerts wist vooral op prinselijke handelsmissies haar activiteiten en medewerkers vakkundig buiten elke politieke discussie te houden: ze moesten zich concentreren op de gesprekken met buitenlandse investeerders.

'Je moet in alles de humor zien', zei Tillekaerts vorig jaar. Ze kende veel duistere periodes in haar leven, zoals het overlijden van haar eerste man, kanker en de moord op haar dochter Aurore. Voor haar richtte Tillekaerts het Aurore Ruyffelaere-fonds op, dat op herinneringsonderwijs focust. In het bestuurscomité van het fonds zit onder meer de Gentse professor media en ethiek Dirk Verhofstadt.

Lagotto Romagnolo

Haar vertrek bij FIT wil niet zeggen dat ze zich helemaal uit het openbare leven terugtrekt. In tegendeel. Ze houdt de vele bestuursmandaten die ze heeft. Zo blijft ze de voorzitster van de Regentenraad: de raad van bestuur van de Nationale Bank.

Ze zit ook in de raden van bestuur van de Nationale Delcrederdienst, de Brusselse Vlaamse zakenclub De Warande, de UGent en het Internationaal Film Fest Gent.